Как ездить по плохим дорогам и сохранить автомобиль

На некоторых российских дорогах асфальт традиционно "сходит" вместе со снегом, что порой превращает проезжую часть в настоящую полосу препятствий. О том, как ездить по разбитому асфальту или грунтовке и при этом не повредить автомобиль, – в материале "Профиля".

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Снижайте скорость

Если вы заметили знак ограничения скорости, неровной дороги или ремонта, заранее сбросьте ход, чтобы быть готовым к маневрам. Впереди вас могут ожидать ямы, срезанный асфальт и другие неприятности. Принцип "выше скорость – меньше ям" применим только к участкам с небольшими выбоинами. Но даже если вы передвигаетесь на внедорожнике и внутри трясет несильно, то это не повод разгоняться: нагрузка на шины, детали подвески и рулевого управления сильно возрастает.

Правильно используйте тормоза

Нельзя тормозить до полной остановки перед ямой – непосредственно перед неровностью нужно отпустить педаль тормоза, пишет портал Auto.mail.ru. Тогда пружины разжимаются, разгружая переднюю ось и снижая нагрузку на подвеску и колеса.

Аккуратнее в лужах и колее

Большая лужа может скрывать глубокую яму, поэтому проезжать подобные участки следует аккуратно не только из-за риска аквапланирования или попадания воды в воздухозаборник двигателя. То же самое относится к колее, в которой скапливается вода. На высокой скорости можно всплыть и потерять управление. Эксперты рекомендуют не спешить и пропускать лужи и мокрую колею между колесами.

Не разгоняйтесь на грунтовке

Главную опасность здесь представляют острые камни, которыми можно легко порезать шины. Иногда встречаются и промоины, где на большой скорости можно приложиться бампером или картером двигателя. На дороге, усыпанной щебнем, можно повредить лакокрасочное покрытие кузова.