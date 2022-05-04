Штрафы за превышение скорости в 2022 году – какие изменения

Штрафы за превышение скорости в 2022 году остались такими же, как раньше, за исключением того, что с 10 января в России действует закон о наказании для особо злостных нарушителей. На большинство штрафов действует 50-процентная скидка, если оплачивать их в первые 20 дней. Об этом пишет сайт «Штрафы ГИБДД».

Фото: ТАСС ТАСС

Какие бывают штрафы за превышение скорости

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Если вы превысили скорость до 20 км/ч, рублем вас наказывать не будут. Штрафы могут быть назначены тем, кто двигался по дороге со скоростью на 20-40 км/ч больше допустимой. В этом случае нарушителям придется заплатить 500 рублей либо 250 рублей, если оплата производится в первые 20 дней.

Штраф за превышение скорости на 40-60 км/ч составит 1000-1500 рублей или 500-750 рублей со скидкой. За такое же повторное нарушение — 2000-2500 рублей (скидка в этом случае не предусмотрена).

Наказание за превышение скорости на 60-80 км/ч — штраф в 2000-2500 рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев. Для штрафа предусмотрена 50-процентная скидка.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч, допущенное повторно, влечет за собой лишение водительских прав на год. Если такое же нарушение было зафиксировано камерами в автоматическом режиме, водитель должен заплатить штраф в размере 5000 рублей (скидки не предусмотрено).

Штраф за превышение скорости на 80 и более км/ч составляет 5000 рублей (2500 рублей со скидкой). За это нарушение также могут лишить водительских прав на полгода.

ТАСС

Уголовное наказание для лихачей

В январе 2022 года в России вступил в силу закон, вводящий уголовное наказание для злостных нарушителей скоростного режима. Согласно таблице, опубликованной на сайте «ПДД Мастер», штраф за превышение скорости (а также обязательные или принудительные работы либо лишение свободы) можно получить в следующих случаях:

— водитель превысил скорость на 60-80 км/ч в третий раз;

— водитель превысил скорость на 80 и более км/ч в третий раз;

— водитель превысил скорость на 60-80 км в четвертый и последующие разы;

— водитель превысил скорость на 80 и более км/ч в четвертый и последующие разы.

В первых двух случаях (если нарушение было допущено в третий раз) уголовное наказание за превышение скорости выбирается из следующего списка:

— штраф в размере 200 000 – 300 000 рублей;

— штраф в размере дохода за период от года до двух лет;

— обязательные работы в течение 480 часов;

— принудительные работы на срок до двух лет;

— лишение свободы на срок до двух лет.

Дополнительно к каждому из этих наказаний назначается лишение водительских прав на срок до трех лет.

В случае, если водитель превысил скорость на 60-80 км/ч либо на 80 и более км/ч и нарушение допущено в четвертый и последующие разы, выбирается одно из наказаний, перечисленных ниже:

— штраф в размере 300 000 — 500 000 рублей;

— штраф в размере дохода, полученного в течение двух-трех лет;

— исправительные работы на срок до двух лет;

— ограничение свободы на период до трех лет;

— принудительные работы сроком трех лет;

— лишение свободы на срок до трех лет.

В дополнение к каждому из этого вида наказаний назначается лишение водительских прав на срок до полугода.

ТАСС

Штрафы за нарушения, зафиксированные камерами