Что будет, если не платить штраф ГИБДД

Самые плохие последствия, которые ждут водителей в случае неуплаты штрафа — ограничения в правах и арест. При наиболее оптимистичном сценарии деньги просто будут списаны со счета. Рассказываем, как надо оплачивать штрафы ГИБДД, и как быть, если вы не успели сделать это вовремя.

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Штраф считается просроченным, если он не был оплачен в течение 70 дней со дня нарушения. В этот период входят первые 10 дней, на протяжении которых водитель имеет право обжаловать решение о взыскании, и последующие 60 суток, в течение которых он должен произвести оплату. Дата, с которой исчисляется 70-дневный срок, указана в бумажном или электронном постановлении, пишет сайт "Штрафы ГИБДД".

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Что делать, если штраф просрочен

Если вы обнаружили, что не оплатили необходимую сумму вовремя, проверьте, не передано ли дело в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Узнать это можно на ее сайте. На главной странице нажмите на кнопку "Расширенный поиск", после чего заполните необходимые поля, выберите регион и кликните "Найти".

Если исполнительное производство еще не ушло к приставам, вы увидите сообщение "По вашему запросу ничего не найдено". Разумеется, это не означает, что вам простили штраф, и его не надо платить.

В случае, если дело передано в ФССП, на сайте появится информация об исполнительном производстве. При этом приставы могут добавить к первоначальной сумме исполнительский сбор — 1000 рублей. У водителя имеется еще пять суток с начала производства на то, чтобы оплатить такой увеличенный штраф.

Если вы оплатили штраф в дополнительный пятидневный срок, нужно уведомить об этом приставов. Принесите в подразделение ФСПП квитанцию об оплате. Адрес и телефон должны быть указаны в уведомлении. Если у вас нет этого документа, обратитесь районное отделение службы.

Последствия неуплаты штрафов

Дело водителя, который не успел оплатить штраф в дополнительный пятидневный срок, передается в суд. Судья может назначить ему наказание в виде ареста, обязательных работ либо оплаты штрафа в двойном размере. Кроме того, нарушитель может быть ограничен в правах, а именно: ему запретят выезжать за рубеж, продавать автомобиль, приостановят действие водительской лицензии; машина может быть отправлена на штрафстоянку или продана для погашения долга.

Когда водитель имеет право не платить штраф

Решение о взыскании штрафа можно оспорить, если сотрудник ГИБДД допустил недочеты: не привлек понятых или не записал на камеру информацию о нарушении; не указал в протоколе все необходимые сведения (обстоятельства произошедшего, свои действия, качество дороги и освещения, схему дорожной инфраструктуры); не записал замечания свидетелей; не указал в протоколе свое имя и должность, дату и место нарушения, а также порядок обжалования штрафа.