Что нужно не забыть сделать после продажи автомобиля

Новый владелец автомобиля должен поставить машину на учет в ГИБДД в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи. Если он не сделает этого, авто формально будет числиться на старым хозяином. Это значит, что прежнему собственнику могут приходить уведомления о штрафах ГИБДД, начисляться транспортный налог и прочее. Поэтому в случае, если покупатель не выполнил своих обязательств по постановке машины на учет в срок, продавцу нужно принять необходимые меры, пишет Autonews.

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В ГИБДД настоятельно рекомендуют прежним собственникам в такой ситуации прекращать регистрацию автомобиля. Для этого даже не нужно идти в ГИБДД. Все можно сделать через портал "Госуслуги". Алгоритм действий следующий:

— Через 10 дней после продажи авто проверьте сведения о нем. Для этого понадобится VIN, номер кузова или шасси. В истории регистрационных действий будет указано, когда автомобиль был поставлен на учет.

— Если вы выяснили, что новый владелец так и не переоформил транспортное средство на себя, заполните заявление о прекращении регистрации. Для этого вам понадобится подтвержденная учетная запись.

— Оформите заявление. Для этого нажмите кнопку "Начать". На вопрос "Запросить сведения из реестра транспортных средств?" можно ответить "Да" или "Нет". Затем нужно будет выбрать цель обращения: "Прекратить учет или снять с учета". После этого система задаст вам вопрос "По какой причине прекращается учет?" Нужно выбрать ответ "Заявление прежнего владельца" (через 10 дней после продажи). Заполнив заявление, отправьте его.