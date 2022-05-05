Как хромировать детали машины своими руками

Эксперты рассказали, как осуществить хромирование деталей авто своими руками в домашних условиях и удалить коррозию с хрома.

Фото: Car.ru Car.ru

Блестящие хромированные автомобильные детали обеспечивают улучшение внешнего вида транспортного средства, придавая стильный облик, оттеняя/подчеркивая кузовную расцветку, дизайнерские находки, а также линии обводов.

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Хромирование помогает защитить металлические элементы машины от коррозии, упрощая уход за ними. Блестящая гладкая поверхность позволяет отталкивать влагу, исключает скапливание на ней грязи.

Хромирование автомобильных деталей является довольно сложным процессом. Поверхность насыщают молекулами хрома под влиянием электричества либо способом диффузии. Для осуществления хромирования своими силами понадобится воспользоваться неметаллической емкостью, которая соответствует габаритам обрабатываемых деталей, устройством для нагревания электролита, устойчивым к кислоте, термометром, выпрямителем на 50А/12В, фиксатором для подвешиваний хромируемых элементов, зажимом (катодом) и пластиной, стержнем (анодом).

Также потребуется прибегнуть к использованию электролита (основного компонента), дистиллята с добавлением специальной поваренной соли, серной и соляной кислоты, растворителя и свинца. Хром, оборудование, а также расходные материалы можно купить в специализированых интернет магазинах.

Работы будут проводиться с рядом опасных веществ, поэтому хромирование автомобильных деталей нужно осуществлять в хорошо проветриваемых нежилых помещениях, с применением перчаток, специальной защитной одежды и респиратора.

Чтобы деталь авто «поддалась» хромированию, на ней должно быть никелевое, медное или латунное покрытие. В случае стали, аналогичные металлы наносятся в виде связующего компонента для фиксации хрома.

Деталь тщательно очищается, промывается и обезжиривается. Затем электролит нагревается до 45 – 60 ℃. Деталь опускается в специальный раствор соляной кислоты, в пропорции 100 мл/1 литр воды. Её обрабатывают в течение 15 – 20 мин. Обработанная кислотой деталь хорошо промывается в воде.

Элемент с применением фиксатора опускается в емкость, наполненную электролитом. К фиксатору закрепляется катод, получивший выход от выпрямителя (–). Рядом помещают свинцовый анод (+). Обработанная деталь выдерживается в электролите 20 – 40 мин. Затем промывается при помощи воды. В случае необходимости, хромированные элементы полируются до зеркального блеска.

Для пластиковых элементов авто применяют другой метод нанесения хрома. Поверхность очищают от краски и обрабатывают абразивом. Затем наносится несколько слоев грунтовки. Деталь обрабатывается огнем. В ручном распылителе подготавливают активный раствор, необходимый для хромирования.

Деталь промывается дистиллированной водой. При помощи распылителя наносится активатор. Далее осуществляется промывка дистиллятом. После этого наносится металлизирующий состав со специальными восстановителями. Следующим шагом является промывка дистиллированной водой. Капли убираются воздухом. Детали оставляют сушить до двух часов.