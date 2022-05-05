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34 минуты назад

Почему масло не следует доливать, а нужно только менять

Car.ru

Одним из самых простых способов привести транспортное средство в нерабочее состояние становится не полноценная смена масла, а осуществление его регулярного долива.

Почему масло нужно не доливать, а только менять
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Все дело в том, что это позволяет смешать новое масло со старыми, испортив его технические параметры. Ну а теперь, давайте попробуем разобраться в этой теме более подробно. Для опытных водителей она становится понятной и простой, а вот новичкам порой приходится непросто. Важно понимать, что все особенности эксплуатации транспортного средства нужно обязательно соблюдать. В противном случае серьезных проблем и поломок просто не избежать.

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Существует несколько причин, почему нельзя доливать новое масло к старому во время эксплуатации транспортного средства. Долив свежей смазочной жидкости только частично восстанавливает количество присадок и так называемый фрикционный состав. Вот только ключевым моментом в данном случае становится слово частично. Это говорит о том, что присадки не будут работать так как положено до следующей полноценной замены масла.

То есть, по сути, половину этого периода водитель будет эксплуатировать транспортное средство на износ, что приведет к ускоренному выходу из строя основных элементов.Кроме того, вместе со сменой масла должна осуществляться так называемая смена топливного фильтра. При доливке этого действия не происходит, что приводит к возникновению проблем и становится существенной причиной того, что машина также работает на износ и быстро выходит из строя. Водитель должен быть более внимательным и контролировать весь процесс замены масла.

Также важно отслеживать, чтобы смазочной жидкости в основных агрегатах авто всегда было достаточно. В случае возникновения ее избытка или недостатка, могут проявляться серьезные проблемы и поломки, избежать которых будет не так просто, как может показаться. Водители должны понимать, что в этом случае они своими собственными действиями приведут к тому, что авто быстро выйдет из строя и придется осуществлять серьезный и дорогостоящий ремонт.

Значительно усугубить положение может и еще один момент, который связан с переходом на более дешевое смазочное вещество. Дело в том, что такая жидкость гораздо быстрее будет портить мотор и коробку передач. Так, важно понимать, что лучше всегда выбирать качественное масло, не обращая внимания на его стоимость. В противном случае, придется сталкиваться с серьезными проблемами и поломками. Экономия обернется водителям серьезными проблемами и дорогостоящим ремонтом.

Выполнить ремонт самостоятельно практически невозможно, а значит, дополнительно придется платить за услуги механиков в автомобильных центрах. Полная замена масла и промывка всей системы позволят беспрепятственно эксплуатировать автомобиль на протяжении длительного времени и тем самым избежать появления копоти и нагара внутри основных элементов машины, улучшив ее состояние и постоянно передвигаясь на авто, не переживая за возможные поломки.

Автоэксперт,
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