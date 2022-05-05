Оштрафуют ли за объезд препятствия по встречной полосе?

Весной количество ям на дорогах растет, многие из них представляют реальную опасность для колес, подвесок и бамперов автомобилей. Водители стараются объезжать эти участки, иногда выруливая на встречную полосу движения.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Максим Богодвид/РИА Новости

Можно ли так делать с точки зрения ПДД? При наличии препятствия на дороге есть три варианта действия. Первый - это экстренное торможение. Оно чревато аварийной ситуацией, поскольку идущий сзади автомобиль может врезаться в затормозивший.

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Второй вариант - выехать на обочину. Но грунтовая дорога, внезапно сменившая асфальт, может привести к потере управления автомобилем, раскачке, сносу в кювет. Если обочина заасфальтирована - водителю гораздо проще объехать яму по ней.

Что говорит по этому поводу ПДД? В пункте 9.9. прописан запрет движения по разделительным полосам, обочинам, тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, пишет aif.ru. Впрочем, если водитель выехал на обочину в случае крайней необходимости, то сотрудники ГИБДД штрафовать за это нарушение вряд ли станут. Наличие большой ямы на дороге - причина вполне уважительная.

Допустимые размеры ям прописаны в ГОСТ 50597-93. Это максимум 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. Все, что больше, является препятствием и должно иметь специальное ограждение с сигнальными огнями.

Бывает так, что обочина не позволяет объехать яму. И остается единственный вариант - выезд на встречную полосу. Некоторые инспекторы ГИБДД пытаются наказать таких водителей штрафом в 5000 рублей по статье 12.15 КоАП или грозят лишением прав.

Однако по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ выезд на встречную полосу при объезде препятствия наказывается штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей. И здесь тоже есть нюансы.

Если перед ямой был предупреждающий знак с ограничением скорости, то водитель был обязан снизить ее и преодолеть препятствие без риска выезда на встречную полосу. В том случае, если он проигнорировал предупреждение и выехал на встречку на большой скорости, штраф будет оправданным.