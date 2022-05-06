Какую тонировку не замечает ГИБДД

Новый вид тюнинга транспортных средств - установка электронной тонировки. Автомобилист может самостоятельно менять процент затемнения, чтобы не платить штрафы при остановке ГИБДД. Но у приспособления есть свои минусы.

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Появление и развитие дорожных камер стало причиной того, что сотрудники ГИБДД постепенно начали пропадать с проезжей части. Сейчас встретить их можно на крупных постах или в праздники, когда многие автомобилисты решаются сесть за руль в нетрезвом состоянии. На более мелкие виды нарушений все чаще перестают обращать внимание. К такой категории можно отнести и тонировку на стеклах автомобилях.

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Штраф современных автомобилистов мало пугает, но необходимость снимать пленку - та еще неприятность. Когда ситуация начала усугубляться, на помощь пришли предприниматели, которые предложили совершенно новый для рынка продукт - быстросъемные шторки и занавески. Крепить их можно было на магнит или специальные петли. Но удобств у такого способа оказалось не больше - при виде экипажа ГИБДД нужно было в спешке снимать аксессуары и прятать их.

Поэтому была разработана совершенно другая технология - электронная тонировка. Остается только нажимать на кнопку, после чего стекло будет светлеть или темнеть. Уровней затемнения может быть несколько, в зависимости от модели. В списке оборудования можно выделить PDLC, которая имеет полимерный жидкокристаллический слой, или SPD со взвешенными частицами. Аксессуар интересный и на практике демонстрирует свою эффективность и пользу. Но все виды электронной тонировки имеют один существенный недостаток - слишком высокая стоимость на рынке.

На данный момент, за установку такого девайса могут запросить от 80 000 рублей. Чем сложнее состав и слои оборудования, тем дороже выходит монтаж. Поэтому позволить себе такое приобретение могут только люди, которые ненавидят солнечные лучи, или бизнесмены, которым есть куда сорить деньгами.

У электронной тонировки есть и другие недостатки. К примеру, поставить самостоятельно такое затемнение просто не получится. Для этого потребуется использование специального оборудования и большой опыт в деле. Кроме того, монтаж подобного устройства может стать причиной лишения гарантии, так как это вмешательство в электрику автомобиля.