Эксперт: авторынок "встал" после "большого скачка"

При снижающейся покупательной способности населения и высоких ценах на новые машины идет падение продаж у дилеров. В таких условиях дальше поднимать цены просто нецелесообразно. Авторынок после "большого скачка" просто "встал", но нет предпосылок, что цены пойдут вниз. Также стоит отметить, что и количество новых машин на рынке сейчас минимальное из-за проблем с поставками", - отметил эксперт.