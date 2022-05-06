Эксперт: авторынок "встал" после "большого скачка"

Всего лишь три компании увеличили стоимость своих автомобилей за вторую половину апреля. Учитывая тот факт, что в первой половине месяца это сделали 11 марок, эксперты приходят к выводу, что многие автопроизводители перестали переписывать прайс-листы на свою продукцию. Директор по развитию автомобильного портала "Дром" Антон Серков рассказал "Российской газете", что в нынешних условиях поднимать цены просто нецелесообразно.
"Цены на новые автомобили выросли на 40-60%, а период "сбрасывания" рублей на внутреннем рынке закончился. Все кто хотел и имел возможность приобрести авто, уже сделали это. Ситуация с кредитами на автомобили сейчас сложная - среднестатистический работник с даже средней зарплатой попросту отрезан от кредитования заградительными ставками и ужесточившимися требованиями банков.
При снижающейся покупательной способности населения и высоких ценах на новые машины идет падение продаж у дилеров. В таких условиях дальше поднимать цены просто нецелесообразно. Авторынок после "большого скачка" просто "встал", но нет предпосылок, что цены пойдут вниз. Также стоит отметить, что и количество новых машин на рынке сейчас минимальное из-за проблем с поставками", - отметил эксперт.