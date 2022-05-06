Названы восемь неожиданных штрафов по дороге на дачу

Отправляясь за город на выходные, будьте готовы к сюрпризам на дороге. Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать вас за такие нарушения, о которых вы и не подозревали. Рассказываем обо всем подробнее.

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1. Вез на дачу диван

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Если имущество, которое вы перевозите, выступает за габариты автомобиля более чем на метр спереди или сзади и более чем на 40 сантиметров сбоку, вы должны закрепить на его краях знаки "Крупногабаритный груз". Несоблюдение этого правила чревато штрафом в размере 1500 рублей либо лишением прав на полгода, пишет "За рулем".

2. Высунулся в окно

Если кто-либо из находящихся в машине высунулся в окно или люк (например, чтобы сделать селфи), сотрудники ДПС вправе расценить это как перевозку людей вне кабины. За такое нарушение водителя могут оштрафовать на 1000 рублей.

3. Торопил пешеходов клаксоном

В пределах населенных пунктов звуковой сигнал разрешается использовать только для предотвращения ДТП. Если не соблюдать это правило, можно получить штраф в размере 500 рублей.

4. Дал другу порулить на проселочной дороге

Если вы пустили за руль человека, не имеющего водительского удостоверения, вас могут оштрафовать на 30 000 рублей. Тот, кому вы дали порулить, должен будет заплатить от 5000 до 15 000 рублей.

5. Посадил малыша на колени

Дети до 12 лет во время движения автомобиля должны находиться в автокресле. В противном случае водитель будет оштрафован на 3000 рублей.

6. Выкинул фантик из окна

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за выброс мусора в неположенном месте полагается 1000-2000 рублей штрафа. На водителей и пассажиров авто это правило тоже распространяется.

7. Подъехал на машине к воде

Водный кодекс запрещает ездить на машине по любым неасфальтированным дорогам в водоохранной зоне. Штраф за такое нарушение составляет 4500 рублей.

Если же вам захотелось оставить автомобиль на берегу, вас могут привлечь "за использование прибрежной защитной полосы с нарушением ограничений хозяйственной или иной деятельности" в соответствии с КоАП. В этом случае придется заплатить 3500-4000 рублей.

8. Приехал в лес на шашлыки