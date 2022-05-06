Сколько стоят новые автомобили в мае 2022 года

Российский авторынок переживает не лучшие времена. Цены растут, спрос падает, количество доступных для покупки экземпляров становится все меньше. В середине апреля агентство "Автостат" сообщило, что производители повысили стоимость 11 марок, включая Skoda, Volkswagen, Audi, Honda, Jeep, Volvo и УАЗ. В мае подорожали все машины китайского бренда Geely. Рост их стоимости составил от 41,8% до 54,7%, пишет Carsweek со ссылкой на "Цена авто".

Фото: ТАСС ТАСС

Издание "Дром" проанализировало ситуацию на рынке и рассказало, сколько сейчас стоят популярные новые автомобили в разных ценовых сегментах.

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1. Lada Vesta седан

Базовая цена модели — 1 121 900 рублей

Начнем с наиболее бюджетного предложения. Рост цен на Lada Vesta к 2021 году составил 286 000 рублей, или 34%. Машины у дилеров сейчас имеются, некоторые компании даже говорят о возможности индивидуального заказа с поставкой в конце лета-начале осени. Однако издание советует покупать такие автомобили уже сейчас.

Вокруг "АвтоВАЗа" сложилась напряженная обстановка. По сообщению "Интерфакса", с 11 по 13 мая компания в очередной раз остановит конвейер из-за нехватки компонентов. Непонятна и ситуация с владельцами предприятия. Концерн Renault собрался передать свою долю в "АвтоВАЗе" Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) из-за дефицита средств, необходимых для поддержания работоспособности компании.

lada.ru

2. Kia Rio

Базовая цена модели — 1 434 900 рублей.

Рост цен на корейский бестселлер к 2021 году составил 50 000 рублей, или 46%. Эта модель не испытывает таких серьезных проблем с производством, как продукция "АвтоВАЗа", однако она подвержена общим тенденциям — значительный рост официальных цен и резкое падение продаж. В результате дилеры накопили резервы и, стремясь избавиться от них, в ряде случаев объявили акции со скидками.

kia.ru

3. Skoda Rapid

Базовая цена модели — 1 602 000 рублей.

Рост стоимости Skoda Rapid к 2021 году — 582 000 рублей, или 57%. Однако "Дром" утверждает, что все эти цифры мифические, поскольку на деле официальных цен сейчас не существует. Производство простаивает, однако запасы машин у дилеров еще есть.

Половина продаж Skoda Rapid ранее приходилась на варианты с атмосферным двигателем 1,6 литра в 110 лошадиных сил в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом". Такие версии и сейчас можно встретить в салонах. Автомобиль в комплектации Active можно приобрести примерно за 2 100 000 рублей, Ambition — за 1 950 000 — 2 250 000 рублей.

skoda-avto.ru

4. UAZ Patriot

Базовая цена модели — 1 750 000 рублей.

Стоимость по отношению к 2021 году выросла на 616 000 рублей, или 54%. Речь идет о стартовой упрощенной комплектации "Классик". Выпуск таких машин продолжается, и они имеются в наличии у дилеров.

В более современной комплектации "Комфорт" UAZ Patriot можно приобрести за 1 900 000 рублей с "механикой" или 2 100 000 с 6-ступенчатым "автоматом".

ТАСС

5. Toyota RAV4

Базовая цена модели — 2 671 000 рублей.

По сравнению с 2021 годом этот культовый кроссовер подорожал на 519 000 рублей, или 24%. Несмотря на рост цен, в комплектациях ничего не изменилось. В начальном уровне "Стандарт" — атмосферный мотор 2,0 литра (149 лошадиных сил), "механика" и передний привод.

В некоторых автосалонах заявляют, что машин нет и не предвидится, поставки комплектующих из Японии прекращены. У других дилеров можно найти автомобили, но с наценками гораздо больше официальных — 650 000 — 800 000 рублей, а в некоторых случаях и более миллиона.

toyota.ru

6. Mazda CX-5

Базовая цена модели — 2 645 000 рублей.

Рост к 2021 году — 693 000 рублей, или 36%. Поскольку российский завод Mazda не останавливал конвейер, дилеры успели накопить запасы. Однако цены из-за этого ниже не стали. Начальная версия с полным приводом подорожала на 852 000 рублей.

mazda.ru

7. Hyundai Creta

Базовая стоимость модели — 1 859 000 рублей.

Цена на популярный корейский мини-кроссовер по отношению к прошлогодней выросла на 560 000 рублей, или 43%. Продажи Creta упали почти вдвое, однако это не заставило дилеров снизить стоимость. Накрутки в салонах никто не отменял. У продавцов такие машины имеются, поскольку их производство продолжается, хоть и с некоторыми ограничениями.

В востребованном среднем оснащении Family (климат-контроль, кожаный мультируль с подогревом, рейлинги, литые диски 16 дюймов и камера заднего вида) минимальная цена составляет 2 070 000 рублей.

hyundai.ru

8. Renault Duster

Базовая цена модели — 1 618 000 рублей.

Рост стоимости Renault Duster к прошлому году составил 581 000 рублей, или 56%. При этом стоит учесть, что с 2021-го семейство лишилось стартовой комплектации Access, тогда как нынешний базовый уровень оснащения Life подорожал на 471 000 рублей. Еще одна "приятная" новость от Renault — остановка производства этих машин на московском заводе.

renault.ru

9. Nissan Qashqai

Базовая цена модели — 2 337 000 рублей.

Стоимость выросла к 2021 году на 672 000 рублей, или 40%.

Компактный Nissan Qashqai, как и в прежние годы, опережает X-Trail по продажам. Однако сейчас причина еще более очевидная: цены на Qashqai выросли в меньшей степени, чем у старшего кроссовера, базовая стоимость которого подскочила до 2 762 000 рублей (прибавка — 762 000 рублей к 2021 году).

nissan.ru

10. Haval Jolion

Базовая цена модели — 2 399 000 рублей.

Рост стоимости к 2021 году составил 1 000 000 рублей, или 72%.

Несмотря на то, что кроссовер по-прежнему выпускают в России, он лидирует по официальному росту цен в своем сегменте. Базовая комплектация Comfort включает в себя две подушки безопасности, ESP, бесключевой доступ, датчики дождя и света, электромеханический "ручник", климат- и круиз-контроль, литые диски 17 дюймов, мультимедиа с дисплеем 10 дюймов.

В целом продажа китайских авто за три месяца 2022 года, по данным "Автостата", увеличилась на 72% на фоне общего падения рынка.