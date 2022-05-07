Названы страны с самыми низкими ценами на бензин

"Справедливости ради нужно отметить, что в Венесуэле, Сирии, Ливии, Иране и Ираке цены бывают и ниже — известны случаи, когда в Венесуэле цена снижалась до 0,02 USD (2 цента!) за 1 литр. Но, с учетом всего происходящего в этих странах, эти цены — вопрос исключительно творчества, ничего общего не имеющего с реальной экономикой", — отмечает экономист.