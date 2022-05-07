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1 час назад

Названы страны с самыми низкими ценами на бензин

Свободная прессаиещё 1

Эксперт Николай Кузнецов назвал страны, в которых бензин стоит дешевле всего.

Названы страны с самыми низкими ценами на бензин
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает «Прайм», цены на бензин выросли следом за нефтью. В начале мая текущего года они составляют порядка 1,33 доллара за литр.

Самый дорогой бензин сейчас в Гонконге (2,78 доллара за литр) и Норвегии (2,41 доллара). Самые низкие цены — в Алжире (0,32 доллара) и Кувейте (0,34 доллара).

Цены на нефть в режиме онлайн смотрите на этом графике

"Справедливости ради нужно отметить, что в Венесуэле, Сирии, Ливии, Иране и Ираке цены бывают и ниже — известны случаи, когда в Венесуэле цена снижалась до 0,02 USD (2 цента!) за 1 литр. Но, с учетом всего происходящего в этих странах, эти цены — вопрос исключительно творчества, ничего общего не имеющего с реальной экономикой", — отмечает экономист.

Разница объясняется прежде всего наличием у стран собственных нефтяных запасов, собственной нефтедобычи и нефтепереработки, что позволяет им продавать бензин на внутреннем рынке с существенным дисконтом, обособляя его от мировых цен.

Еще один значимый фактор — различные налоги, субсидии, а также меры регуляторного характера, действующие в отрасли.

Ранее "СП" писала, что нефти предсказали мощное подорожание.

Автоэксперт,Николай Кузнецов,
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