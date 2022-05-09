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1 час назад

7 секретных опций, скрытых в современных автомобилях

Car.ruиещё 1

В современных машинах присутствует множество полезных опций, о которых водитель и не подозревает. В комплектации авто могут обнаружиться весьма интересные функции. Разберемся, какие секреты иногда таит в себе автомобиль.

7 секретных опций, скрытых в современных автомобилях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если в автомобиле предусмотрен кондиционер, то в бардачке, на верхней или боковой панели будет заслонка, которую можно открыть. Теперь в бардачок можно положить, к примеру, шоколадку, чтобы она не растаяла, либо же охладить напиток. На некоторых моделях авто такие воздуховоды подведены к подстаканникам.

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Полезную функцию скрывает в себе климат-контроль. Перед тем, как запустить в работу омыватель, салон на 30 секунд переводится на внутреннюю рециркуляцию воздуха. Теперь в машину не затягивает неприятные запахи. Опция включается в режиме Auto.

В электропакете могут обнаружиться интересные сюрпризы, особенно, если он представлен в полной комплектации. Стеклоподъемниками можно управлять дистанционно. При закрытии авто, удерживая кнопку центрального замка на брелоке либо нажимая не нее два раза, можно закрыть все открытые окна, а вместе с ними и люк, если он предусмотрен.

Практически во всех машинах можно активировать автоблокировку дверей при старте движения. Для этого нужно на продолжительное время нажимать на кнопку центрального замка в авто.

С помощью парковочной опции можно управлять электроприводом зеркала, оно начинает поворачиваться вниз, показывая заднее правое колесо. Функция прописывается через сервисный компьютер в дилерском центре. Но стоит отметить, что многим автомобилистам она не нравится.

Задний дворник активируется вместе с передними стеклоочистителями при включении задней передачи. Можно запустить омыватель фар вместе с омывателем лобового стекла при включенном ближнем свете, либо двойным нажатием рычага дворников. Выключение осуществляется при переключении ближних огней на габаритные.

В некоторых магнитолах присутствует опция автоматической регулировки звука, запустить ее можно с помощью настроек. При наборе скорости звук будет возрастать.

Все эти сюрпризы прописаны в инструкции по эксплуатации, но зачастую водители не обращают на них внимания.

Узнайте, как отрегулировать водительское кресло из нашей следующей статьи.

Автоэксперт,
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