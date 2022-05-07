Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
14 минут назад

Инсульт или инфаркт у водителя в пути: что делать

Car.ru

Инфаркт и инсульт провоцируется различными факторами - неправильное питание, частые стрессы, низкая физическая нагрузка, отсутствие режима труда и отдыха. Такая опасность может застать человека где угодно - даже за рулем транспортного средства. Рассмотрим, что нужно делать при появлении первых признаков.

Инсульт или инфаркт у водителя в пути: что делать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Явные симптомы предынфарктного состояния - боль за грудиной, холодный пот, беспокойство, посинение губ или пальцев, а также резкая боль в области живота. У инсульта совершенно другая симптоматика - острая боль в голове, онемение конечностей, потеря координации, проблемы с памятью или слухом, а также потеря во времени.

Главный вопрос - что делать при обнаружении первых симптомов опасности? Первый шаг - включить аварийную сигнализацию и съехать на обочину даже в том случае, если остановка в выбранном месте запрещается. Не нужно впадать в панику. Как только автомобиль будет остановлен, следует отстегнуть ремни безопасности и убрать все давящие предметы одежды. Для доступа кислорода нужно открыть окна или двери. Сиденье лучше опустить в горизонтальное положение. Если симптомы не прекращаются более 3 минут, следует вызывать скорую помощь.

Если возникают симптомы инфаркта, следует выпить аспирин. Он способен разжижать кровь и препятствовать образованию тромбов. Даже за рулем не стоит пытаться самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Дело в том, что при наступлении инфаркта, не будет времени на остановку и прочие действия.

Самое страшное последствие такого упущения - возникновение ДТП. В судебной практике вина часто перекладывается на автомобилиста, который перенес инфаркт, если удается доказать, что он знал о рисках и продолжал движение. Поэтому, помимо последствий для здоровья, можно понести дополнительные финансовые затраты.

Итог. Инфаркт и инсульт - за рулем - опасное явление, которое может приводить к ДТП. Есть определенные признаки, которые возникают перед приступом и позволяют вовремя отреагировать и остановить автомобиль.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители