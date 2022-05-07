Инсульт или инфаркт у водителя в пути: что делать

Инфаркт и инсульт провоцируется различными факторами - неправильное питание, частые стрессы, низкая физическая нагрузка, отсутствие режима труда и отдыха. Такая опасность может застать человека где угодно - даже за рулем транспортного средства. Рассмотрим, что нужно делать при появлении первых признаков.

Явные симптомы предынфарктного состояния - боль за грудиной, холодный пот, беспокойство, посинение губ или пальцев, а также резкая боль в области живота. У инсульта совершенно другая симптоматика - острая боль в голове, онемение конечностей, потеря координации, проблемы с памятью или слухом, а также потеря во времени.

Главный вопрос - что делать при обнаружении первых симптомов опасности? Первый шаг - включить аварийную сигнализацию и съехать на обочину даже в том случае, если остановка в выбранном месте запрещается. Не нужно впадать в панику. Как только автомобиль будет остановлен, следует отстегнуть ремни безопасности и убрать все давящие предметы одежды. Для доступа кислорода нужно открыть окна или двери. Сиденье лучше опустить в горизонтальное положение. Если симптомы не прекращаются более 3 минут, следует вызывать скорую помощь.

Если возникают симптомы инфаркта, следует выпить аспирин. Он способен разжижать кровь и препятствовать образованию тромбов. Даже за рулем не стоит пытаться самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Дело в том, что при наступлении инфаркта, не будет времени на остановку и прочие действия.

Самое страшное последствие такого упущения - возникновение ДТП. В судебной практике вина часто перекладывается на автомобилиста, который перенес инфаркт, если удается доказать, что он знал о рисках и продолжал движение. Поэтому, помимо последствий для здоровья, можно понести дополнительные финансовые затраты.