Что будет, если залить в мотор слишком вязкое масло

Эксплуатация транспортного средства должна проводиться с соблюдением рекомендаций производителя. Аналогичное правило применяется и к обслуживанию мотора. Среди автомобилистов часто ходят споры о том, что будет, если залить в двигатель слишком вязкое масло. Одни утверждают, что ничего плохого не происходит, другие, напротив, сталкиваются с поломками.

Чтобы понять, какое влияние на силовой агрегат оказывает вязкое моторное масло, следует изучить стандарт SAE. Так обозначается класс вязкости всесезонного лубриканта. К примеру, в обозначении класса 0W30 первая цифра указывает на вязкость при низкой температуре, вторая - при высокой.

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Любой двигатель конструируется таким образом, чтобы максимально стабильно функционировать при минимальной вязкости масла. Объяснить это можно тем, что падение рабочего давления смазки наносит большой вред мотору. При небольшом повышении вязкости и давления не будет возникать отрицательного эффекта. Это может лишь привести к небольшим изменениям рабочих характеристик.

Стоит учитывать и то, что масляные каналы у всех двигателей почти одинаковые. Ни один производитель не станет их делать зауженными, чтобы состав плохо циркулировал по системе. Аналогичная особенность касается и зазоров - они не будут слишком маленькими. Если рассматривать ситуации, когда слишком вязкое масло используется в моторе постоянно, можно наблюдать некоторые дефекты.

К примеру, может потребоваться замены редукционного клапана масляного насоса или же самого насоса. Кроме того, порой требуется замена фазорегуляторов. Такие ситуации отмечаются редко - как правило, на очень большом пробеге. Поэтому можно сделать вывод, что вязкое масло не наносит значительного вреда мотору. Все составы, которые имеют классификацию SAE, можно использовать без опасений. Даже если в мотор попало масло, вязкость которого в 2 раза превышает рекомендуемую норму, агрегат не закипит и не выйдет из строя.