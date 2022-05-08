Водителям рассказали о 7 тайных функциях легковых автомобилей

Эксперты рассказали о 7 тайных функциях, скрытых в легковом автомобиле в 2022 году. Они неизвестны многим водителям, пишет «Российская газета».

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Так, функция автоматической регулировки звука в аудиосистеме позволяет корректировать громкость в зависимости от скорости движения и внешних шумов.

Еще одна функция - дополнительный воздуховод в климатической системе. Иногда он может располагаться прямо в бардачке автомобиля. Это сделано специально для охлаждения напитков и продуктов.

Также многие автомобилисты не знают, что климат-контроль при включении омывателя на полминуты активирует внутреннюю рециркуляцию воздуха. Это не позволяет запаху «омывайки» проникать в салон.

Кроме того, автовладелец может дистанционно, с ключа закрывать все незакрытые стекла. Это делается либо двойным нажатием, либо удержанием кнопки центрального замка.

Существует и автоматическое закрытие дверей во время начала движения. Данной опцией можно легко воспользоваться, если нажать на кнопку центрального замка водительской двери.

Функцию штатного омывателя фар легко перенастроить. Он будет включаться, например, при третьем срабатывании омывателя лобового стекла или при двойном нажатии рычажка дворников.

Также круиз-контроль можно доустановить, если прописать активацию «круиза» в сервисном компьютере.