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2 часа назад

Monarch Sno-Motor — необычный снегоход 1938 года с одной гусеницей

Carakoom

Этой осенью на аукционе Mecum будет организована распродажа экспонатов музея Scheef Tractor & Truck Museum. Среди них будет очень необычный гусеничный вездеход Sno-Motor.

Monarch Sno-Motor — необычный снегоход 1938 года с одной гусеницей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробнее: Про него известно не так много. Он был разработан Лесной службой США из Портленда, штат Орегон, и произведён компанией Monarch Forge & Machine Works в 1938 году.

Первоначально использовался для перевозки древесины. Затем он помогал во время строительства горнолыжного комплекса Mt. Hood Ski Lodge, а после завершения строительства использовался для подъема лыжников на склоны.

Уникальный снегоход появился на обложке журнала Popular Mechanics за декабрь 1949 года, а в статье рассказывалось о том, что подобные транспортные средства помогают бороться с лавинами на горных склонах.

Конструкция: Внешне и конструктивно Sno-Motor был уникальным. Основой была огромная и широкая гусеница, внутри которой располагался двигатель, трансмиссия и все другие механизмы, необходимые для передвижения снегохода.

В задней части гусеничного модуля установили небольшую одноместную кабину, как у трактора, внутри которой располагались органы управления машиной. Кабина крепилась к боковым частями модуля при помощи стальных упоров.

Грузовой модуль представлял собой простые сани с тентованным верхом, которые прицеплялись к гусеничному тягачу. В данном случае по бортам располагались мягкие лавки для перевозки лыжников.

Сохранившийся экземпляр: Выставленный на продажу снегоход считается единственным сохранившимся экземпляром. Он был полностью отреставрирован для музейной коллекции.

Автоэксперт,
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