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47 минут назад

Рейтинг китайских автомобилей по цене и качеству в 2022 году

Car.ru

На российском рынке наступила эра китайских автомобилей. Чтобы автовладельцам было проще ориентироваться среди моделей, эксперты составили рейтинг лучших представителей данного сегмента по соотношению цены и качества.

Рейтинг китайских автомобилей по цене и качеству в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Последнюю строчку рейтинга занимает JAC J7 - стильный седан, который появился в России еще в прошлом году. Его продажи велись только в автосалонах крупных городов. За движение транспорта отвечает бензиновый турбированный мотор, объем которого равен 1.5 литра, а производительность 150 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой МКПП и вариатором. В списке оснащения - круиз-контроль, кондиционер, парктроники и 6 подушек безопасности.

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Выше стоит Zotye Z300, который продается в России уже несколько лет. Выпускается модель официально с 2013 года. Машина входит в гольф-класс. Под капотом седана можно встретить 2 силовых агрегата, объемом 1.5 и 1.6 литра, мощность которых составляет 112 и 122 л.с. Сочетаются они с МКПП и 4АКПП. Еще один автомобиль в рейтинге - Geely Emgrand GT, который вышел на рынок в 2014 году. В базовом исполнении модель предлагается с 4-цилиндровым мотором на 2.4 литра, производительностью 148 л.с. В более дорогой версии предусмотрен двигатель 1.8 на 163 л.с.

Geely Coolray и Haval Jolion также попали в рейтинг лучших китайских автомобилей. Оба направлены на более молодое поколение автомобилистов. Coolray предлагается с двигателем 1.5 на 150 л.с., как и Haval. ТОП-5 открывает Geely Atlas - китайский кроссовер для большой семьи. Моторная линейка включает агрегаты объемом 1.8 - 2.4 литра производительностью 139 – 184 л.с. До ТОП-3 не дошел Chery Tiggo 7, который рассчитан на все возрастные категории.

Тройку лидеров открывает CheryExeed TXL. На рынке России модель предлагается с мотором объемом 1.7 литра мощностью 197 л.с. Второе место получил Chery Tiggo 8 Pro - автомобиль, который в 2021 году ждали с нетерпением. Для России модель предлагается с 2 моторами - на 1.6 и 2.0 литра, мощностью 186 и 170 л.с. соответственно.

Лидером рейтинга стал Geely Tugella, который хорошо приняли на рынке РФ. Несмотря на ограниченную моторную линейку, в которой представлен только двигатель 2.0 на 238 л.с., модель имеет отличные продажи.

В сегменте китайских автомобилей, которые представлены на рынке России, есть много хороших вариантов. Одни предлагают повышенный уровень комфорта, а другие - широкую моторную линейку и выдающиеся технические параметры.

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