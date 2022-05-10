В России подешевели автомобили

После снижения ажиотажного спроса в России начали дешеветь автомобили. Об этом заявил президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.
«Цены опускаются. Они не так стремительно падают, как росли, и все же. Тогда люди не понимали, что будет завтра, и старались хоть какую-то машину купить, чтобы деньги не обесценились, как это уже бывало. Резкий рост цен был вызван ажиотажем. Сейчас все, кто хотел и мог купить подержанный автомобиль, уже это сделали, поэтому идет спад цен», – сказал Амиров.
В марте и апреле на вторичном рынке автомобилей в России наблюдался резкий рост цен. К этому привел ажиотажный спрос, вызванный введением антироссийских санкций. В апреле ситуация начала стабилизироваться, а в мае подержанные машины стали постепенно дешеветь. А вот новые автомобили дешевле не становятся.
«К сожалению, надо понимать, что курс доллара и евро к рублю снизился, но цены на многие вещи не снизились. Баланс не выровнялся. Кроме того, новые европейские автомобили не заезжают в Россию прямым путем, как раньше. Теперь они поступают через стран-посредников, что влияет на увеличение их стоимости», – объяснил эксперт в беседе с радио Sputnik.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пошлины на ввоз авто в Россию собираются отменить. Это приведет к двукратному снижению цен на новые иномарки.