В России подешевели автомобили

«Цены опускаются. Они не так стремительно падают, как росли, и все же. Тогда люди не понимали, что будет завтра, и старались хоть какую-то машину купить, чтобы деньги не обесценились, как это уже бывало. Резкий рост цен был вызван ажиотажем. Сейчас все, кто хотел и мог купить подержанный автомобиль, уже это сделали, поэтому идет спад цен», – сказал Амиров.