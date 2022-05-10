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1 час назад

Россиянам назвали упавшую в цене категорию автомобилей

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В России наметилось снижение цен на одну категорию автомобилей. Ее в интервью радиостанции Sputnik назвал президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.

Россиянам назвали упавшую в цене категорию автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Амиров отметил, что в марте и апреле экономическая ситуация значительно повлияла на рынок автомобилей. В частности, поддержанные машины резко подорожали из-за ажиотажа. Однако со временем ситуация начала стабилизироваться.

«Если говорить об автомобилях с пробегом в России, то на них цены понемногу опускаются. Они не так стремительно падают, как росли, но все же. Тогда люди не понимали, что будет завтра, и старались хоть какую-то машину купить», — сообщил эксперт.

По его словам, сейчас соотношение между спросом и предложением начало возвращаться в норму.

Амиров подчеркнул, что снижение стоимости не коснулось новых автомобилей. «Тут, к сожалению, надо понимать, что курс доллара и евро к рублю снизился, но цены на многие вещи не снизились на столько же. Баланс не выровнялся», — пояснил специалист. Он добавил, что высокие цены на новые иномарки связаны с возникшими трудностями с логистикой, так как европейские машины перестали поставлять в Россию прямым путем.

Автоэксперт,
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