Haval представил спецверсию кроссовера Dargo для российских охотников

Китайский производитель Great Wall представил специальную версию кроссовера Haval DaGou (Dargo) Hunting Edition. Автомобиль предназначен для любителей охоты и отличается от обычной модификации другими бамперами, широкими арками, новой решеткой радиатора и минимальным количеством хромированных элементов.
В России также может появиться охотничья версия Dargo, так как бренд Haval зарегистрировал в Росстандарте оба варианта дизайна, включая охотничью версию.У охотничьей версии Haval Dargo будет только полный привод.
Технические характеристики пока не известны, но скорее всего, кроссовер получит двухлитровый турбодвигатель мощностью 211 лошадиных сил.