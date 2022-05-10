Haval представил спецверсию кроссовера Dargo для российских охотников

Китайский производитель Great Wall представил специальную версию кроссовера Haval DaGou (Dargo) Hunting Edition. Автомобиль предназначен для любителей охоты и отличается от обычной модификации другими бамперами, широкими арками, новой решеткой радиатора и минимальным количеством хромированных элементов.

В России также может появиться охотничья версия Dargo, так как бренд Haval зарегистрировал в Росстандарте оба варианта дизайна, включая охотничью версию.У охотничьей версии Haval Dargo будет только полный привод.