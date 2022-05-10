Geely купит более трети подразделения Renault Korea

Китайский производитель Geely Automobile планирует приобрести более трети подразделения Renault в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сумма сделки составит порядка 200 млн долларов. Ожидается, что покупка подразделения Renault позволит китайцам наладить экспорт своих автомобилей в США. Сейчас между Южной Кореей и США действует договор о свободной торговле. Частичная покупка корейского подразделения Renault позволит китайской компании Geely избежать высоких налогов при экспорте своих автомобилей в США. Компании Renault принадлежит завод в корейском городе Пусан, который производит 300 000 автомобилей ежегодно.