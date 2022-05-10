Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Geely купит более трети подразделения Renault Korea

Южный автомобиль

Китайский производитель Geely Automobile планирует приобрести более трети подразделения Renault в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Reuters.

Geely купит более трети подразделения Renault Korea
Фото: ТАССТАСС

Сумма сделки составит порядка 200 млн долларов. Ожидается, что покупка подразделения Renault позволит китайцам наладить экспорт своих автомобилей в США. Сейчас между Южной Кореей и США действует договор о свободной торговле. Частичная покупка корейского подразделения Renault позволит китайской компании Geely избежать высоких налогов при экспорте своих автомобилей в США. Компании Renault принадлежит завод в корейском городе Пусан, который производит 300 000 автомобилей ежегодно.

Автоэксперт,Geely,Renault,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители