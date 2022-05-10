Тюнингованный Hummer рэпера Тупака Шакура выставлен на аукцион

В США на аукцион Goldin выставлен автомобиль Hummer H1, принадлежавший известному рэперу Тупаку Шакуру. По утверждению продавца, автомобиль был собран специально для музыканта.

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Шакур купил этот Hummer примерно за месяц до того, как погиб в перестрелке в Лас-Вегасе. Это произошло в сентябре 1996 года. Автомобиль, построенный компанией American Motors (она выпускает военные внедорожники) получил ряд доработок в соответствии с пожеланиями заказчика.

В частности, Hummer H1 Шакура снабжен усиленными бамперами и колесами, приспособленными для преодоления тяжелого бездорожья. Салон отделан деревом и кожей бежевого цвета. После смерти Шакура Hummer унаследовала его мать.