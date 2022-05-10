Тюнингованный Hummer рэпера Тупака Шакура выставлен на аукцион

В США на аукцион Goldin выставлен автомобиль Hummer H1, принадлежавший известному рэперу Тупаку Шакуру. По утверждению продавца, автомобиль был собран специально для музыканта.
Шакур купил этот Hummer примерно за месяц до того, как погиб в перестрелке в Лас-Вегасе. Это произошло в сентябре 1996 года. Автомобиль, построенный компанией American Motors (она выпускает военные внедорожники) получил ряд доработок в соответствии с пожеланиями заказчика.
В частности, Hummer H1 Шакура снабжен усиленными бамперами и колесами, приспособленными для преодоления тяжелого бездорожья. Салон отделан деревом и кожей бежевого цвета. После смерти Шакура Hummer унаследовала его мать.
К автомобилю, выставленному на продажу, прилагаются оригинальные номерные знаки. В настоящее время он оценивается в $100 тыс. Об автомобилях, которыми владели известные музыканты, ранее подробно писала "Газета.Ru"