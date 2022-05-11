Какие ошибки приводят к быстрому износу тормозных дисков

Тормозная система в автомобиле представляет большую важность для обеспечения безопасности поездок. Основная проблема заключается в том, что ее состояние нельзя проверить визуально. По этой причине многие автомобилисты игнорируют обслуживание и ремонт. Между тем, распространенные ошибки водителей становятся причиной быстрого износа тормозных дисков.

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Ложное убеждение - при попадании воды на разогретый диск, возникает деформация. На самом деле, такое явление встречается крайне редко, так как при проезде лужи, вода из нее распределяется по диску равномерно, охлаждая его. Другое дело - если остановиться в луже после интенсивного торможения. В таком случае в воде окажется только часть диска, что приводит к появлению внутреннего напряжения. Итогом является деформация поверхности диска.

Еще одна серьезная и распространенная ошибка - агрессивная езда. Большая часть дисков создается таким образом, чтобы охлаждаться во время движения. Если часто прибегать к резким стартам и торможениям, в скором времени тормозная система сильно перегреется и перестанет работать в нормальном режиме.

Ускоренный износ тормозных дисков наблюдается и в том случае, если автомобилист постоянно нажимает на педаль тормоза с последующей остановкой. В месте, где колодка прилегает к диску, увеличивается нагрева, что становится причиной деформации.