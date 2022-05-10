В салоне появился запах бензина: в чем может быть причина

Если во время эксплуатации транспортного средства в салоне появляется запах бензина, это может быть сигналом серьезных неисправностей. Но раньше времени начинать паниковать не стоит. Следует рассмотреть самые распространенные причины появления стороннего запаха, чтобы решить проблемы.

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Самая частая причина - течь горючего под капотом транспорта. Для того чтобы установить данную проблему, следует внимательно осмотреть топливный фильтр и магистрали. Очень часто топливо начинает подтекать в местах соединения патрубков. Напомним, что искать места течи нужно при заглушенном силовом агрегате. Еще одна распространенная причина появления запаха бензина в салоне - разгерметизация топливного бака. В таком случае найти место утечки сразу не получится, так как для этого потребуется специальное оборудование.

Из-за износа уплотнительных колец на форсунках тоже может возникать неприятный запах. Как правило, бензин в этих местах начинает подтекать очень медленно, но этого хватает, чтобы пары попали в систему вентиляции. Если расшаталась горловина топливного бака, это тоже может повлечь за собой неприятность. К причинам также стоит отнести плохо установленный датчик топлива. Если все вышеперечисленные варианты не подходят, следует проверить угольный фильтр.

Большая часть вышеперечисленных причин даже не диагностируется самостоятельно - для этого требуется специальное оборудование. Поэтому единственное правильное решение в данном случае - отправиться в сервис. Только специалисты смогут выполнить диагностику и качественный ремонт. Как только будет устранена неисправность, у автомобилиста останется одна проблема - запах в салоне. Избавляться от него можно самостоятельно или путем обращения в химчистку. Распространенный способ - длительное проветривание, как правило, не помогает в таких случаях.