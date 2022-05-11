Как правильно ездить на Lada Vesta

Эксперты решили разобраться, как на Lada Vesta более комфортно ездить по городу, чтобы избежать рывков и дёрганий. Также рассмотрим, какие нужно выдерживать обороты и как плавно управлять отечественной моделью.

Фото: Car.ru Car.ru

В случае Lada Vesta, следует переключать передачи при 2500-2800 оборотах, чтобы она могла соскочить примерно на 2000 об/мин. В этом случае Vesta чувствует себя более комфортно. При этом не наблюдаются толчки в ходе переключений скоростей.

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Рассмотрим езду на Lada Vesta в условиях города при одновременном функционировании тахометра и спидометра. На первой скорости можно передвигаться до 25 км/час. Вторая передача актуальна до 45 км/час. В этом случае речь ведётся об основной городской скорости. Подъезжая к светофору, можно отпустить обе педали, докатываясь на 2-ой передаче. Она падает на 1500 об/мин.

Мгновенный расход горючего на холостых демонстрирует 0.7-0.9 л. Не рекомендуется стоять на передаче в случае ожидания на светофорах. При загорании зелёного света следует спокойно включить первую, разогнаться до 3 тыс. об/мин и включить вторую. В этом случае авто будет двигаться плавно, исключая рывки. Далее включается 3 передача. Ей ничего не должно мешать в ходе ускорения. Обороты удерживаются до 2500 об/мин.

В случае езды на скорости 40 – 70 км/час в городе, не следует включать 4 передачу. В данном случае в основном используется 2 и 3. При появлении пешехода, скидывается газ и авто подкатывается к опасному участку на «нейтрали». Потом включается 1. Стоит отметить, что 2-ю не слышно в салоне после 3000 об/мин. Всё происходит довольно плавно.

В случае спокойной езды, силовой агрегат не надрывается. Лучше в городе держать обороты в районе 2000 об/мин. При появлении «лежачих полицейских» лучше подкатываться на «нейтрали». Когда авто перескочит эту преграду, включается 1-я и движение продолжается. Если всё делать плавно и правильно, в авто не будет наблюдаться каких-либо дёрганий.