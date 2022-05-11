Почему в автомобиле возникают вибрации при торможении

Возникающая во время торможения вибрация - это повод насторожиться. Конечно, причины могут быть и незначительными, но в ряде случаев подобное поведение автомобиля может свидетельствовать о серьезных неисправностях.

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Первая причина - это обрыв колодки. На нее указывает тот факт, что вибрация практически незаметна при движении и возникает только тогда, когда водитель нажимает на тормоз. При этом тряска может отдавать в саму педаль, в руль, детали интерьера.

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Если такая вибрация возникла внезапно, то лучше остановить автомобиль, пишет aif.ru. Первым делом следует проверить колеса. Если при их снятии льется тормозная жидкость - нужно срочно вызывать эвакуатор, поскольку продолжать движение нельзя.

Если вибрация возникает не так резко и утихает по мере интенсивности торможения, то причина не столь очевидна. Можно поставить автомобиль на парковку и провести ряд проверок.

Сперва - проверить, все ли болты на колесах на месте и хорошо ли они затянуты. Если крепления ослабли, даже небольшой люфт может вызывать вибрацию при торможении. Его надо устранить, поскольку во время движения растущие ударные нагрузки могут привести к потере колеса во время движения.

Если с болтами все в порядке, нужно разогнать автомобиль до скорости 60 км/час и несколько раз нажать на тормоз, чтобы максимально замедлиться. По типу вибрации можно предположить ее причину.

Биение может возникать из-за износа колодок. В этом случае вибрация не чувствуется на руле и на кузове: все ощущения будут сосредоточены в районе педали. Когда колодка почти стерта, то при торможении будет слышен металлический скрип.

Причиной вибрации может быть износ тормозных дисков. Тонкие стенки может "повести" при перегреве, из-за чего выступающие края начинают бить по колодкам. При износе дисков вибрация будет ощущаться не только в педали, но и в руле.

Еще один вариант - это изношенный подшипник. В этом случае вибрация будет сопровождаться ощутимым гулом не только при торможении, но и при поступательном движении машины. Чтобы подтвердить причину, нужно покачать колесо из стороны в сторону, упершись в него ногой или руками. Если ощущаются толчки, свободный ход, то нужно ехать в мастерскую.

Но чаще всего вибрации могут возникать из-за небольшого камешка, застрявших в креплении колодки. Из-за того, что он чиркает о диск, торможение получается неоднородным. После нескольких циклов активного разгона и торможения камешек, как правило, вылетает и шум утихает.