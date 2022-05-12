Нужно ли прогревать машину летом?

Прогревать автомобиль летом или нет - вопрос, волнующий многих пользователей. Частые споры и неясные аргументы становятся причиной того, что каждый руководствуется собственными убеждениями и мнением. Рассмотрим точку зрения разных сторон.

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Производители. Если внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, можно заметить, что производитель дает довольно ясные требования по поводу прогрева двигателя в летнее время. Многие компании указывают такие рекомендации, которые расходятся со здравым смыслом. К примеру, Volkswagen рекомендует прогревать мотор в летнее время до 30 секунд. А в зимнее вообще избегать такой процедуры. Но если придерживаться такого порядка, уже на пробеге 150 000 км потребуется проведение капитального ремонта.

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Эксперты. Если внимательно изучить мнения экспертов по этому поводу, можно отметить разброс версий. Одни выступают за то, чтобы в теплое время года вообще не прогревать мотор. Есть и обратные версии - начинать движение без полноценного прогрева нельзя. Существует несколько важных аналогий, которые можно провести.

Прогрев мотора как гимнастика. Если не сделать зарядку, не получится нормально работать. Легко потянуть мышцы или связки, если сделать неловкое движение. Аналогичное правило касается и транспортного средства. Если не прогреть мотор, не стоит ждать стабильной работы. Возникает прямая опасность проворачивания вкладышей. Кроме того, при низкой температуре масло становится более густым и вязким. Пока оно не разогреется до определенной температуры, давать нагрузку на мотор нельзя.