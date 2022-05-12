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2 часа назад

Плюсы и минусы гидроусилителя руля

Car.ru

Любое устройство, которое используется в транспортном средстве, имеет как положительные, так и отрицательные свойства. К такой категории относится и гидроусилитель руля. Рассмотрим плюсы и минусы данной конструкции.

Плюсы и минусы гидроусилителя руля
Фото: Car.ruCar.ru

В современном автомобиле предусмотрено много систем, которые облегчают управление и делают данный процесс более точным и безопасным. Гидроусилитель относится к таким - он обеспечивает изменение направления транспортного средства путем легкого вращения рулевого колеса. Но у такой конструкции есть ряд других преимуществ.

Первое - надежная и отработанная система, которая рассчитана на многолетнюю работу даже в самых сложных условиях. Как отмечают эксперты, без замены основных комплектующих ГУР способен служить более 10 лет. Второй плюс - удобство для автомобилиста: минимизируются мышечные усилия, которые затрачиваются на вращение руля; гидроусилитель позволяет сократить число оборотов руля для совершения определенного маневра.

Еще один несомненный плюс - отсутствие вибрации и ударов в руль от колес во время движения по неровной поверхности. Дело в том, что в современных автомобилях рулевое колесо не имеет прямой связи с колесными поворотными механизмами. Все вибрации, которые возникают во время движения, сглаживаются гидравликой усилителя.

Несмотря на то, что система в целом упрощает эксплуатацию транспортного средства, она имеет свои недостатки. Первый - автомобилист может утратить чувство связи между колесами и рулем. Это явление связано с отсутствием реактивного усилия, стремящегося вернуть руль в исходное положение.

Второй недостаток - работоспособность узла зависит от навыков автомобилиста. Некоторые водители допускают ошибки - останавливаются на длительное время с работающим мотором и вывернутыми в сторону колесами. В таком положении давление и температура масла в ГУРе достигают максимального значения, из-за чего система может выйти из строя.

Автоэксперт,
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