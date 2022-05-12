Что делать, если аккумулятор плохо держит заряд?

Севшая АКБ является распространённой проблемой, с которой не редко сталкиваются автолюбители. Аккумулятор часто плохо держит заряд в зимний период, так как подвергается повышенным нагрузкам.

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Причины такой проблемы могут быть разные. К примеру, речь идёт о поломке генератора. Второй причиной плохого заряда аккумулятора является сульфатация пластин. Батарея не держит заряд по причине изменений плотности электролита либо недостаточного его количества в АКБ. В этом случае нужно провести соответствующую диагностику аккумуляторной батареи, а затем заменить аккумулятор на новый либо восстановить его.

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Конструкции кислотно-щелочных АКБ являются довольно простыми. Батареи обладают пятью либо шестью банками отсеков, внутри которых размещаются свинцовые специальные пластины с электролитом.

Они контактируют с серной кислотой, имеющейся в электролите, накапливая электрическую энергию, которую в итоге отдают для осуществления запуска двигателя. Банки в АКБ являются взаимосвязанными. В случае потери герметичности одной из данных емкостей, аккумулятор начинает постепенно утрачивать весь электролит.

Свинцовые пластины способны тоже выходить из строя. На их поверхности может возникать окисление с плотным налётом. В итоге в случае такой сульфатации невозможным будет завести мотор от севшей АКБ. При этом потребуется проводить десульфатацию или осуществить замену батареи на новую.

Стоит понимать, что восстановление не обслуживаемых аккумуляторов является довольно сложной работой. Если АКБ села из-за поломки генератора, тогда следует его привести в порядок или заменить. В случае полного износа АКБ по причине выработки своего срока эксплуатации, восстановить её будет достаточно сложно. Проще поставить новый аккумулятор.

В случае глубоких разрядов, на пластинах батарей зачастую возникает соответствующий налет, который включает сульфаты. Это ухудшает ёмкость АКБ, что приводит к невозможности завести мотор авто. При своевременном определении наличия подробных проблем, можно частично восстановить аккумулятор. Для этого пользуются современными зарядными устройствами с режимом десульфатации.