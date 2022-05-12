Что стало с Haval H9 за два года и 30 тысяч км пробега

На канале "Клубный сервис" опубликовано видео с обзором на двухгодовалый рамный китайский внедорожник Haval H9 с пробегом 30 тысяч километров от ведущего Ильи Свиридова.

Фото: Haval Haval

Haval H9 в обзоре выпущен в 2020 году, куплен в августе того же года. Практически сразу проявили себя проблемы с лакокрасочным покрытием. Так, под хромированными молдингами образовался вредный контакт, который привёл к разрушению ЛКП. Владелец попытался "вылечить" это путём шлифовки пластиковых элементов и заполнения спецсоставом, но безуспешно.

С самого начала Haval H9 имел криво установленную пятую дверь, и неправильная геометрия также привела к повреждению лака и краски. Также по кузову начали появляться пузырьки, на месте которых впоследствии образовались раковины.

Почему владелец пытался решить проблему с "косяками" сам - вопрос почти риторический. Разумеется, он обращался к официальным представителям, которые "радовали" его своими ответами о том, что случаи под гарантию не попадают, так как это - "механические повреждения". Правда, как, например, камни облупили пятую дверь, ответить никто не смог, поэтому она была перекрашена по гарантии.

Ещё один случай, который дилер признал гарантийным: работа панорамного люка, который во время закрывания разрезал уплотнитель. После двух процедур ремонта владелец Haval H9 перестал пользоваться этой роскошной опцией.

Также Haval H9 в процессе эксплуатации обнаружил странную работу выпускной системы, которая начала "бубнить", проблемы со светом, подвеской и системой кондиционирования. Последняя перестала функционировать из-за того, что перетёрся патрубок, и хладагент покинул систему через образовавшееся отверстие. Был риск, что поломку не признают гарантийной, ведь это - "механическое повреждение".