Зачем водители ставят CD-диски под лобовое стекло

В 90-е и 2000-е годы на дорогах можно было увидеть множество фур с компакт-дисками на лобовом стекле. Дальнобойщики выстраивали на лобовике целые ряды из CD. Поддерживали эту моду и водители легковушек. Автомобили с таким украшением можно встретить и в наше время. Знаете ли вы, зачем это делается?

Фото: hippopx.com hippopx.com

Музыка и видео на CD появились в России в 90-е годы. Тогда же пошла мода украшать ветровое стекло сверкающими на солнце дисками. Считалось, что эти носители информации работают по принципу стелс, не позволяя гаишникам измерять скорость автомобиля ручным радаром. Позже эти слухи были позабыты, однако мода на украшение лобовика дисками осталась. До сих пор CD служат в качестве солнцезащитного козырька водителям, отправляющимся в дальнобой, пишет "Автовзгляд".

Писатель Илья Мельников в своей "Карманной книжке автолюбителя", фрагмент из которой размещен на сайте "ВикиЧтение", утверждает, что на самом деле компакт-диски не мешают радарам, а, напротив, помогают им. В книге говорится, что светоотражающий носитель может стать удобной мишенью для радара.

Однако же сверкающий CD может затруднить работу камер, которые фотографируют водителя: яркое пятно мешает сделать хороший снимок. Правда, это актуально не для России, а для тех стран, где для наказания обязательно нужно установить личность сидевшего за рулем человека, пишет Мельников.