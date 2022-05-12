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30 минут назад

Автомобиль заблокировали на парковке: что разрешено делать в этой ситуации

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Ситуация, когда на стоянке выезд машине перекрыл другой автомобиль, может вывести из себя любого водителя. Специалисты объяснили, какие действия в этом случае следует предпринять, а от каких лучше воздержаться.

От чего лучше воздержаться, если вас заблокировали на парковке
Фото: ПрофильПрофиль

Во-первых, осмотрите машину, заблокировавшую выезд. Возможно, что ее владелец оставил под лобовым стеклом табличку или бумажку с номером телефона для вызова. Если таблички нет, поспрашивайте людей поблизости. Быть может, кто-то знает водителя или может подсказать, где он находится.

Если своими силами проблему решить не получается, то остается обратиться в ГИБДД. Сотрудники на месте быстро вычислят по базе нерадивого автовладельца и выйдут с ним на связь, пишет портал Car.ru. Если машина загородила проезд, то на ее хозяина будет оформлен протокол, а транспортное средство – эвакуировано. В этом случае владелец авто получит штраф, также ему придет счет за услуги эвакуатора.

Иногда водители, попадая в такие ситуации, принимают поспешные меры, которые не всегда соответствуют закону. Помните, что чужое транспортное средство запрещено передвигать собственными силами – руками, тросом или с помощью коммерческого эвакуатора. Если машину заблокировало другое авто, действуйте по порядку и не допускайте опрометчивых решений, которые могут закончиться для вас штрафом.

Автоэксперт,ГИБДД,
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