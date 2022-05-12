Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Приметы российских водителей

Мария Иванова

Что делать, если прямо перед вашим автомобилем дорогу перебежала черная кошка? Если вы спокойно продолжите свой путь, то этот материал, наверное, не для вас. Если же вы развернетесь и отправитель в объезд, то, наверное, вас заинтересуют различные суеверия, которые существуют у водителей. Вот некоторые из них:

Приметы российских водителей
Фото: ТАССТАСС

Не покупайте машину, которая побывала в ДТП

При покупке машины с пробегом удостоверьтесь, что она не попадала в аварии и мало ломалась. Иначе вы рискуете получить авто, приносящее неприятности.

Кроме того, чтобы не попасть в аварию, не ставьте на автомобиль детали с битых машин. В противном случае ваша машина тоже будет битой, пишет блогер Anton-t34 на сайте Drive2.ru.

Покупайте машины у богатых людей

Приобретайте авто у состоятельных владельцев. Успех перейдет к вам вместе с машиной.

Не говорите о продаже автомобиля в его салоне

В противном случае "ласточка" может услышать, что от нее хотят избавиться, и обидится. В итоге в самый неподходящий момент она откажется заводиться или совсем сломается, пишет "За рулем".

Не свистите в машине и не считайте там деньги

Иначе вы будете остановлены сотрудниками ГИБДД, и деньги придется отдать.

Помыть машину — к дождю

Эта примета проверена каждым водителем.

Не выбрасывайте мусор из авто

Если не соблюдать такое правило, удача может отвернуться от вас.

Предупреждайте других водителей о засаде гаишников

Считается, что если вы не помогли таким образом другим автомобилистам, на следующий день от вас отвернется лучший друг.

Не ругайте машину в салоне

Если ругать свой автомобиль, находясь в нем, это приведет к поломке. Критикуйте машину за ее пределами. Хвалить же авто полезно. Это приведет к устранению мелких неподалок.

Держите на видном месте гвоздь, проколовший колесо

Считается, что, если делать так, новых проколов уже не будет.

Ездите на свидание на чистой машине

Если вы отправитесь на встречу со своей пассией в грязном авто — секса не ждите.

Автоэксперт,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители