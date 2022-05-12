Приметы российских водителей

Что делать, если прямо перед вашим автомобилем дорогу перебежала черная кошка? Если вы спокойно продолжите свой путь, то этот материал, наверное, не для вас. Если же вы развернетесь и отправитель в объезд, то, наверное, вас заинтересуют различные суеверия, которые существуют у водителей. Вот некоторые из них:

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Не покупайте машину, которая побывала в ДТП

При покупке машины с пробегом удостоверьтесь, что она не попадала в аварии и мало ломалась. Иначе вы рискуете получить авто, приносящее неприятности.

Кроме того, чтобы не попасть в аварию, не ставьте на автомобиль детали с битых машин. В противном случае ваша машина тоже будет битой, пишет блогер Anton-t34 на сайте Drive2.ru.

Покупайте машины у богатых людей

Приобретайте авто у состоятельных владельцев. Успех перейдет к вам вместе с машиной.

Не говорите о продаже автомобиля в его салоне

В противном случае "ласточка" может услышать, что от нее хотят избавиться, и обидится. В итоге в самый неподходящий момент она откажется заводиться или совсем сломается, пишет "За рулем".

Не свистите в машине и не считайте там деньги

Иначе вы будете остановлены сотрудниками ГИБДД, и деньги придется отдать.

Помыть машину — к дождю

Эта примета проверена каждым водителем.

Не выбрасывайте мусор из авто

Если не соблюдать такое правило, удача может отвернуться от вас.

Предупреждайте других водителей о засаде гаишников

Считается, что если вы не помогли таким образом другим автомобилистам, на следующий день от вас отвернется лучший друг.

Не ругайте машину в салоне

Если ругать свой автомобиль, находясь в нем, это приведет к поломке. Критикуйте машину за ее пределами. Хвалить же авто полезно. Это приведет к устранению мелких неподалок.

Держите на видном месте гвоздь, проколовший колесо

Считается, что, если делать так, новых проколов уже не будет.

Ездите на свидание на чистой машине