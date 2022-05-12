Во что верят водители: 10 странных примет

Что делать, если прямо перед вашим автомобилем дорогу перебежала черная кошка? Если вы спокойно продолжите свой путь, то этот материал, наверное, не для вас. Если же вы развернетесь и отправитель в объезд, то, наверное, вас заинтересуют различные суеверия, которые существуют у водителей. Вот некоторые из них:
При покупке машины с пробегом удостоверьтесь, что она не попадала в аварии и мало ломалась. Иначе вы рискуете получить авто, приносящее неприятности.
Кроме того, чтобы не попасть в аварию, не ставьте на автомобиль детали с битых машин. В противном случае ваша машина тоже будет битой, пишет блогер Anton-t34 на сайте Drive2.ru.
Приобретайте авто у состоятельных владельцев. Успех перейдет к вам вместе с машиной.
В противном случае "ласточка" может услышать, что от нее хотят избавиться, и обидится. В итоге в самый неподходящий момент она откажется заводиться или совсем сломается, пишет "За рулем".
Иначе вы будете остановлены сотрудниками ГИБДД, и деньги придется отдать.
Эта примета проверена каждым водителем.
Если не соблюдать такое правило, удача может отвернуться от вас.
Считается, что если вы не помогли таким образом другим автомобилистам, на следующий день от вас отвернется лучший друг.
Если ругать свой автомобиль, находясь в нем, это приведет к поломке. Критикуйте машину за ее пределами. Хвалить же авто полезно. Это приведет к устранению мелких неподалок.
Считается, что, если делать так, новых проколов уже не будет.
Если вы отправитесь на встречу со своей пассией в грязном авто — секса не ждите.