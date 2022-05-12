В России появятся электрические кроссоверы из Вьетнама

Вьетнамская компания VinFast объявила стоимость двух электрических кроссоверов, которые уже в следующем году доберутся до российского рынка. В настоящий момент модели предлагают для европейских и канадских дилеров. В линейке бренда присутствуют модели VF8 и VF9, стоимость которых в зависимости от комплектации и максимального запаса хода будет составлять от трех до 4,6 миллиона рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

Младшая среднеразмерная модель VF 8 оснащается двухмоторной силовой установкой мощностью 402 силы. Кроссовер доступен в двух модификациях (Eco и Plus), для каждой из которых предлагаются два варианта батарей -- емкостью 82 и 87,7 киловатт-часа. В зависимости от версии запас хода варьируется от 420 до 471 километра. Сотню кроссовер может набирать за 5,5 секунды. Цены начинаются от 43 050 евро (или 3,1 миллиона рублей).

Для VF 9 предлагается та же силовая установка и те же модификации. В базовой версии батарей хватит батарей хватит на 438 километров пробега, а сотню кроссовер наберет за 7,5 секунды. Топовый вариант сможет проезжать без подзарядки до 594 километров. Стоит VF 9 от 58 700 евро (4,3 миллиона рублей).