Что изменится для автомобилистов летом 2022 года

В России готовятся новые правила, которые коснутся водителей. Так, сотрудники ГИБДД могут получить больше полномочий при общении с автомобилистами, а на машины тех, кто ранее попадался пьяным за рулем, планируется устанавливать алкозамки в соответствии с разработанным недавно ГОСТом.
В мае 2022 года завершился этап общественных обсуждений документа, разъясняющего правила общения гаишников с водителями. Речь идет о проекте нового "Порядка осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о БДД", разработанном в Министерстве внутренних дел. Главная задача нововведений — исключить спорные ситуации между инспекторами и автомобилистами. Пока же сотрудники ГИБДД руководствуются аналогичным документом, вступившим в силу в 2017 году. Ему понадобилось обновление, пишет журнал Auto.ru.
В соответствии с проектом нового документа гаишники получают полномочия вскрывать автомобиль и проникать в него. Раньше сотрудники ГИБДД опасались прибегать к таким действиям, поскольку в противном случае им приходилось писать длинные объяснительные. Речь идет, например, о таких ситуациях, когда инспекторам приходится разбивать окна в автомобиле, чтобы достать оттуда пьяного водителя.
Помимо этого, по готовящимся правилам, во время скрытого патрулирования на машине без опознавательных знаков сотрудники ГИБДД могут быть в гражданской одеже. Однако в этом случае они не смогут составить протокол. Полученные сведения придется передавать обычным патрулям, которые смогут задержать нарушителя.
Гаишникам собираются официально разрешить пользоваться любыми техническими средствами, записи с которых могут быть признаны доказательствами, включая личные телефоны.
При этом пользоваться документами и вещами водителя будет нельзя. В том числе будет запрещено разговаривать по принадлежащему автомобилисту мобильнику — за исключением дел, не терпящих отлагательств.
Еще одно нововведение, которое ожидает российских автомобилистов — ГОСТ на алкозамки, разработанный ФГУП НАМИ. В этом документе предлагается с помощью алкозамка не препятствовать человеку, когда он намеревается сесть в машину, а блокировать движения автомобиля. Авторы инициативы хотят устанавливать такие устройства на легковушки, грузовики и автобусы водителей, ранее наказанных за пьяную езду, пишет "Коммерсантъ".
Планируется, что сначала тестируемый должен пройти идентификацию личности с помощью камеры, а затем дохнуть в алкозамок. На проверку должно уходить не больше 15 секунд. Если водитель заглушил мотор (например, для кратковременной стоянки), у него будет пять минут, в течение которых повторное тестирование не понадобится.
Напомним также, что водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года, пролонгируются автоматически на три года. Менять их на новые не нужно.
Правда, это не касается тех, кто собирается пользоваться своей водительской лицензией за границей. Если вы собираетесь ехать на машине за рубеж, вам придется получить новый документ. В некоторых случаях дополнительно понадобятся права международного образца.