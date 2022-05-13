Что изменится для автомобилистов летом 2022 года

В России готовятся новые правила, которые коснутся водителей. Так, сотрудники ГИБДД могут получить больше полномочий при общении с автомобилистами, а на машины тех, кто ранее попадался пьяным за рулем, планируется устанавливать алкозамки в соответствии с разработанным недавно ГОСТом.

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Больше прав для ГИБДД

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В мае 2022 года завершился этап общественных обсуждений документа, разъясняющего правила общения гаишников с водителями. Речь идет о проекте нового "Порядка осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о БДД", разработанном в Министерстве внутренних дел. Главная задача нововведений — исключить спорные ситуации между инспекторами и автомобилистами. Пока же сотрудники ГИБДД руководствуются аналогичным документом, вступившим в силу в 2017 году. Ему понадобилось обновление, пишет журнал Auto.ru.

В соответствии с проектом нового документа гаишники получают полномочия вскрывать автомобиль и проникать в него. Раньше сотрудники ГИБДД опасались прибегать к таким действиям, поскольку в противном случае им приходилось писать длинные объяснительные. Речь идет, например, о таких ситуациях, когда инспекторам приходится разбивать окна в автомобиле, чтобы достать оттуда пьяного водителя.

Помимо этого, по готовящимся правилам, во время скрытого патрулирования на машине без опознавательных знаков сотрудники ГИБДД могут быть в гражданской одеже. Однако в этом случае они не смогут составить протокол. Полученные сведения придется передавать обычным патрулям, которые смогут задержать нарушителя.

Гаишникам собираются официально разрешить пользоваться любыми техническими средствами, записи с которых могут быть признаны доказательствами, включая личные телефоны.

При этом пользоваться документами и вещами водителя будет нельзя. В том числе будет запрещено разговаривать по принадлежащему автомобилисту мобильнику — за исключением дел, не терпящих отлагательств.

ГОСТ на алкозамки

Еще одно нововведение, которое ожидает российских автомобилистов — ГОСТ на алкозамки, разработанный ФГУП НАМИ. В этом документе предлагается с помощью алкозамка не препятствовать человеку, когда он намеревается сесть в машину, а блокировать движения автомобиля. Авторы инициативы хотят устанавливать такие устройства на легковушки, грузовики и автобусы водителей, ранее наказанных за пьяную езду, пишет "Коммерсантъ".

Планируется, что сначала тестируемый должен пройти идентификацию личности с помощью камеры, а затем дохнуть в алкозамок. На проверку должно уходить не больше 15 секунд. Если водитель заглушил мотор (например, для кратковременной стоянки), у него будет пять минут, в течение которых повторное тестирование не понадобится.

Права не надо продлевать

Напомним также, что водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года, пролонгируются автоматически на три года. Менять их на новые не нужно.