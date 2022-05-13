Штрафы за непристегнутый ремень в 2022 году — список камер и изменения

Третьим по популярности нарушением среди московских автомобилистов в 2022 году стало управление машиной с непристегнутым ремнем безопасности. Об этом пишет Autonews со ссылкой на данные Управления ГИБДД по столице.

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По состоянию на апрель, было выявлено 7,5 млн таких нарушений, при этом большинство из них (чуть более 7 млн) фиксировалось при помощи дорожных камер. Штраф за езду без ремня составляет 1000 рублей.

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Самым популярным нарушением ПДД у водителей в Москве стало несоблюдение требований знаков и разметки, на втором месте — превышение скорости от 20 до 40 км/ч. При этом нарушение правил применения ремней оказалось в первой тройке рейтинга неожиданно, отмечает издание.

Таких отступлений от правил стали выявлять больше из-за того, что на дорогах увеличилось количество устройств, фиксирующих их, пояснил гендиректор компании-разработчика дорожных камер "Астролаб" Сергей Ласкин. В феврале этого года в ЦОДД сообщили, что число таких приборов на дорогах выросло с 8 до 362. Вот некоторые адреса, по которым расположены камеры, фиксирующие езду без ремня и разговоры по телефону за рулем:

— Садовое кольцо, внутренняя сторона, напротив дома 3, строение 1 на Большой Сухаревской площади;

— ТТК, внутренняя сторона, дом 5, строение 5 по улице 2-я Бауманская;

— Главная аллея, 880 метров до шоссе Энтузиастов;

— Измайловское шоссе, напротив дома 73 Б, строение 1;

— Кутузовский просп., 60 метров после остановки "Поклонная гора", в сторону центра;

— Павелецкая набережная, напротив дома 8, строение 6;

— Бородинский мост, из центра;

— улица Михельсона, дом 33;

— Мичуринский проспект, 40 метров до остановки "МГУ".

На МКАД установлены 37 умных комплексов. В частности, они находятся в следующих точках:

— 46 км, внутренняя сторона, 730 метров после Ленинского проспекта;

— 39 км, внутренняя сторона, дом 11, корпус 7 по проезду Одоевского;

— 29 км, внешняя сторона, 740 метров до остановки "5-й микрорайон Загорья";

— 40 км, внешняя сторона, 700 метров до остановки "Малое Голубино";

— 91 км, внутренняя сторона, 340 метров после остановки "Осташковское шоссе".