Штрафы за непристегнутый ремень в 2022 году — список камер и изменения

Третьим по популярности нарушением среди московских автомобилистов в 2022 году стало управление машиной с непристегнутым ремнем безопасности. Об этом пишет Autonews со ссылкой на данные Управления ГИБДД по столице.
По состоянию на апрель, было выявлено 7,5 млн таких нарушений, при этом большинство из них (чуть более 7 млн) фиксировалось при помощи дорожных камер. Штраф за езду без ремня составляет 1000 рублей.
Самым популярным нарушением ПДД у водителей в Москве стало несоблюдение требований знаков и разметки, на втором месте — превышение скорости от 20 до 40 км/ч. При этом нарушение правил применения ремней оказалось в первой тройке рейтинга неожиданно, отмечает издание.
Таких отступлений от правил стали выявлять больше из-за того, что на дорогах увеличилось количество устройств, фиксирующих их, пояснил гендиректор компании-разработчика дорожных камер "Астролаб" Сергей Ласкин. В феврале этого года в ЦОДД сообщили, что число таких приборов на дорогах выросло с 8 до 362. Вот некоторые адреса, по которым расположены камеры, фиксирующие езду без ремня и разговоры по телефону за рулем:
— Садовое кольцо, внутренняя сторона, напротив дома 3, строение 1 на Большой Сухаревской площади;
— ТТК, внутренняя сторона, дом 5, строение 5 по улице 2-я Бауманская;
— Главная аллея, 880 метров до шоссе Энтузиастов;
— Измайловское шоссе, напротив дома 73 Б, строение 1;
— Кутузовский просп., 60 метров после остановки "Поклонная гора", в сторону центра;
— Павелецкая набережная, напротив дома 8, строение 6;
— Бородинский мост, из центра;
— улица Михельсона, дом 33;
— Мичуринский проспект, 40 метров до остановки "МГУ".
На МКАД установлены 37 умных комплексов. В частности, они находятся в следующих точках:
— 46 км, внутренняя сторона, 730 метров после Ленинского проспекта;
— 39 км, внутренняя сторона, дом 11, корпус 7 по проезду Одоевского;
— 29 км, внешняя сторона, 740 метров до остановки "5-й микрорайон Загорья";
— 40 км, внешняя сторона, 700 метров до остановки "Малое Голубино";
— 91 км, внутренняя сторона, 340 метров после остановки "Осташковское шоссе".
Как отметил Ласкин, с наступлением теплого времени года таких нарушений, как езда без ремня, будут выявлять больше. Зимой работе камер мешают плохие погодные условия. Кроме того, в холодное время года раньше темнеет и люди больше кутаются в теплую одежду, что также препятствует фиксации нарушений.