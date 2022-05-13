Почему вредно буксовать на кроссовере в режиме 2WD

Большая часть современных кроссоверов, которые оснащены системой полного привода, используют электромагнитную муфту. Такая конструкция получается удобной, так как менять привод можно путем нажатия на одну кнопку. В некоторых автомобилях предусматривается режим с запретом подключения муфты. Водители часто используют его, мотивируя это экономией топлива. Но не все знают, что пробуксовка колес в режиме 2WD представляет большую опасность.

Фото: Car.ru Car.ru

Чтобы понять, почему так происходит, нужно разбираться в устройстве электромагнитной муфты. Сделать это можно на примере популярного в России Renault Duster. Это невзрачная, на первый взгляд, запчасть, внутри которой находится сложная система фрикционов и электромагнит. Еще один элемент в конструкции - колокол, который закрепляет агрегат к кардану. Как правило, располагается оборудование перед задним мостом. Во время движения автомобиля кардан вращается - без разницы, какой режим активирован.

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Если автомобиль начинает пробуксовку в режиме 2WD, сама муфта приступает к работе на износ. Машина стоит на месте, задние колеса не крутятся, но крутящий момент передается с передних буксующих. В таком режиме большая нагрузка направлена на подшипник муфты. Этот элемент и так не самый мощный в конструкции, а добивает его неправильная эксплуатация системы. В любой момент подшипник может просто заклинить или разрушиться.

Фрикционы - еще одна часть, которая получает повреждения. Они находятся между валом и проставкой. При пробуксовке они начинают проскальзывать, что сокращает срок их службы. Пара пробуксовок не нанесет значительного вреда конструкции и автомобилю в целом, но некоторые водители практикуют такой режим езды. Если допускать одну и ту же ошибку, рано или поздно это перейдет в критичную поломку.

Многим автомобилистам даже не придет в голову включать режим 2WD для пробуксовки, если предусмотрен полный привод. На самом деле такие ситуации - не редкость. Дело в том, что уйти в пробуксовку можно не только на бездорожье. Это происходит при парковке в бордюр, старте в горку или легком гололеде. Водители отключают полный привод, чтобы сэкономить топливо, и попадают в такие ситуации.