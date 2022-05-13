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1 час назад

Лучшие российские автомобили на 2022 год: топ-9 надежных отечественных авто

Мария Иванова
Покупка отечественных машин становится все более актуальным решением на фоне общего подорожания автомобилей в России. При этом российскому автопрому есть, чем похвастаться, пишет «Авто Рейтинг». Как отмечает сайт, «АвтоВАЗ» создает машины не только для среднего класса, но премиальные модели. Есть и продукция других отечественных марок, которую можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Лучшие российские автомобили, отличающиеся надежностью, представлены в обзоре издания. Вот их список:
  • Lada Granta
  • Lada Vesta
  • ГАЗ 31105 Волга
  • UAZ Hunter
  • Lada Largus
  • Lada Priora
  • Chevrolet Niva
  • Lada 4X4 Urban
  • Lada XRay Cross
Составлен рейтинг самых надежных отечественных авто
Фото: ТАССТАСС

1. Lada Granta

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Среди самых надежных автомобилей российского автопрома в первую очередь надо упомянуть Lada Granta. Эта модель теперь стала просторнее и гораздо комфортабельнее. Оснащенная не хуже иномарок для среднего класса, она получает все больше положительных отзывов от владельцев. Среди опций, которыми дополнена Granta в разных комплектациях:

  • EBD подушки безопасности водителя и пассажира;
  • крепление для автокресел Isofix;
  • штатная сигнализация;
  • ABS + BAS для экстренного торможения.

Машина показывает хорошие характеристики управляемости при разной погоде, быстро реагируя на повороты руля. Мощность двигателя на 1,6 литра составляет 114 лошадиных сил. Седан с механической коробкой передач весьма экономичен. Расход топлива по трассе — 5,5 литра на 100 километров, по городе 8,8 литра на 100 километров, пишет «Помощник водителя».

lada.ru

2. Lada Vesta

Следующая модель в списке самых надежных российских машин — флагман «АвтоВАЗа» Lada Vesta. После рестайлинга это авто стало еще лучше, получив, помимо диодной оптики и современной мультимедийной системы, целый ряд других преимуществ, включая повышенный уровень безопасности водителей и пассажиров. Надежность Lada Vesta обеспечивается благодаря:

  • оцинкованным внешним кузовным панелям и крыше;
  • активной разметке в камере заднего вида;
  • энергоемкому шасси с хорошей плавностью хода;
  • увеличенной обзорности;
  • качественному лакокрасочному покрытию.

Vesta имеет передний привод. Мощность двигателя объемом 1,6 литра — 106 лошадиных сил. Расход топлива по трассе — 12 литров на 100 километров.

lada.ru

3. ГАЗ 31105 «Волга»

Классика отечественного автопрома в настоящее время уже не производится, но до сих пор популярна на вторичке. Старая добрая «Волга» снабжена бесшкорневой подвеской, современной коробкой переключения передач и стабилизаторами поперечной устойчивости. Это недорогое, но надежное транспортное средство, отличающееся вместительностью.

Wikipedia

4. UAZ Hunter

UAZ Hunter с системой полного привода – машина для российских дорог, которая широко используется армией и спецслужбами. Внутренний комфорт в таком автомобиле не играет большой роли, зато по надежности и проходимости этот внедорожник среди лучших. Модель 2020 года оснащена:

  • модернизированным силовым агрегатом (80 лошадиных сил) с механической коробкой передач и эластичной подвеской;
  • гидроусилителем руля;
  • цельнометаллической крышей;
  • замкнутой системой охлаждения;
  • цельным ветровым стеклом.

Мощность двигателя объемом 2,7 литра составляет 128 лошадиных сил. Расход топлива по трассе — 11,2 литра на 100 километров.

uaz.ru

5. Lada Largus

Еще одна модель в списке самых надежных автомобилей российского автопрома — Lada Largus. Она отлично подойдет для большой семьи, а также может использоваться для коммерческих целей. Largus называют машиной для трудоголиков из-за возможности принять на борт много грузов. Lada Largus оснащена:

  • полунезависимой U-образной балкой сзади;
  • гидроусилителем;
  • передними дисковыми вентилируемыми тормозами и барабанными задними;
  • классическими стойками МакФерсон спереди;
  • передним приводом на платформе BO производства Renault-Nissan;
  • антиблокировочной системой ABS.

Мощность двигателя объемом 1,6 литра составляет 106 лошадиных сил. Расход топлива по трассе — 6,7 литра на 100 километров.

lada.ru

6. Lada Priora

Lada Priora — бюджетное авто с расходом топлива по трассе 5,5 литра на 100 километров и 6,4 литра на 100 километров по городу. Мощность двигателя объемом 1,6 литра — 106 лошадиных сил. Машина снабжена:

  • светодиодными задними габаритами и стоп-сигналами;
  • боковыми подушками безопасности водителя и пассажира спереди;
  • усиленным каркасом передних сидений;
  • системой курсовой устойчивости;
  • системой крепления автокресел Isofix;
  • усиленными лонжеронами.

Машина имеет датчик дождя и света, климат-контроль, обогрев боковых зеркал и лобовика.

РИА Новости

7. Chevrolet Niva

Одна из самых надежных российских машин — внедорожник Chevrolet Niva, который используется в том числе как полицейский автомобиль. Среди его преимуществ — высокие характеристики проходимости и долговечности ходовой части. Машина снабжена подушками безопасности, иммобилайзером, центральным замком и системой экстренного торможения.

РИА Новости

8. Lada 4X4 Urban

Другое надежное транспортное средство отечественного производства — Lada 4×4 Urban. Этот городской внедорожник сохранил такие характеристики Niva, как большой дорожный просвет и ряд других особенностей. Например, Lada 4×4 Urban оснащена съемным фаркопом. улучшенной трансмиссией гидроусилителем руля, антиблокировочной системой тормозов, креплением для автокресел.

major-lada.ru

9. Lada XRay Cross

Современный кроссовер Lada XRay Cross создавался с целью составить прямую конкуренцию западным автомобилям подобного класса. Одно из ключевых преимуществ этой модели — повышенный уровень безопасности, что обеспечивается благодаря 203-миллиметровому клиренсу, системе ABS, дисковым тормозам. Машина также оснащена подушками безопасности и системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Автомобиль устойчив на дороге из-за наличия в нем системы контроля ESC. Помимо этого среди плюсов XRay Cross — повышенная комфортность.

lada.ru
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