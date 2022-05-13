Составлен рейтинг самых надежных отечественных авто

Lada Granta

Lada Vesta

ГАЗ 31105 Волга

UAZ Hunter

Lada Largus

Lada Priora

Chevrolet Niva

Lada 4X4 Urban

Lada XRay Cross Покупка отечественных машин становится все более актуальным решением на фоне общего подорожания автомобилей в России. При этом российскому автопрому есть, чем похвастаться, пишет «Авто Рейтинг» . Как отмечает сайт, «АвтоВАЗ» создает машины не только для среднего класса, но премиальные модели. Есть и продукция других отечественных марок, которую можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Лучшие российские автомобили, отличающиеся надежностью, представлены в обзоре издания. Вот их список:

Фото: ТАСС ТАСС

1. Lada Granta

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Среди самых надежных автомобилей российского автопрома в первую очередь надо упомянуть Lada Granta. Эта модель теперь стала просторнее и гораздо комфортабельнее. Оснащенная не хуже иномарок для среднего класса, она получает все больше положительных отзывов от владельцев. Среди опций, которыми дополнена Granta в разных комплектациях:

EBD подушки безопасности водителя и пассажира;

крепление для автокресел Isofix;

штатная сигнализация;

ABS + BAS для экстренного торможения.

Машина показывает хорошие характеристики управляемости при разной погоде, быстро реагируя на повороты руля. Мощность двигателя на 1,6 литра составляет 114 лошадиных сил. Седан с механической коробкой передач весьма экономичен. Расход топлива по трассе — 5,5 литра на 100 километров, по городе 8,8 литра на 100 километров, пишет «Помощник водителя».

lada.ru

2. Lada Vesta

Следующая модель в списке самых надежных российских машин — флагман «АвтоВАЗа» Lada Vesta. После рестайлинга это авто стало еще лучше, получив, помимо диодной оптики и современной мультимедийной системы, целый ряд других преимуществ, включая повышенный уровень безопасности водителей и пассажиров. Надежность Lada Vesta обеспечивается благодаря:

оцинкованным внешним кузовным панелям и крыше;

активной разметке в камере заднего вида;

энергоемкому шасси с хорошей плавностью хода;

увеличенной обзорности;

качественному лакокрасочному покрытию.

Vesta имеет передний привод. Мощность двигателя объемом 1,6 литра — 106 лошадиных сил. Расход топлива по трассе — 12 литров на 100 километров.

lada.ru

3. ГАЗ 31105 «Волга»

Классика отечественного автопрома в настоящее время уже не производится, но до сих пор популярна на вторичке. Старая добрая «Волга» снабжена бесшкорневой подвеской, современной коробкой переключения передач и стабилизаторами поперечной устойчивости. Это недорогое, но надежное транспортное средство, отличающееся вместительностью.

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4. UAZ Hunter

UAZ Hunter с системой полного привода – машина для российских дорог, которая широко используется армией и спецслужбами. Внутренний комфорт в таком автомобиле не играет большой роли, зато по надежности и проходимости этот внедорожник среди лучших. Модель 2020 года оснащена:

модернизированным силовым агрегатом (80 лошадиных сил) с механической коробкой передач и эластичной подвеской;

гидроусилителем руля;

цельнометаллической крышей;

замкнутой системой охлаждения;

цельным ветровым стеклом.

Мощность двигателя объемом 2,7 литра составляет 128 лошадиных сил. Расход топлива по трассе — 11,2 литра на 100 километров.

uaz.ru

5. Lada Largus

Еще одна модель в списке самых надежных автомобилей российского автопрома — Lada Largus. Она отлично подойдет для большой семьи, а также может использоваться для коммерческих целей. Largus называют машиной для трудоголиков из-за возможности принять на борт много грузов. Lada Largus оснащена:

полунезависимой U-образной балкой сзади;

гидроусилителем;

передними дисковыми вентилируемыми тормозами и барабанными задними;

классическими стойками МакФерсон спереди;

передним приводом на платформе BO производства Renault-Nissan;

антиблокировочной системой ABS.

Мощность двигателя объемом 1,6 литра составляет 106 лошадиных сил. Расход топлива по трассе — 6,7 литра на 100 километров.

lada.ru

6. Lada Priora

Lada Priora — бюджетное авто с расходом топлива по трассе 5,5 литра на 100 километров и 6,4 литра на 100 километров по городу. Мощность двигателя объемом 1,6 литра — 106 лошадиных сил. Машина снабжена:

светодиодными задними габаритами и стоп-сигналами;

боковыми подушками безопасности водителя и пассажира спереди;

усиленным каркасом передних сидений;

системой курсовой устойчивости;

системой крепления автокресел Isofix;

усиленными лонжеронами.

Машина имеет датчик дождя и света, климат-контроль, обогрев боковых зеркал и лобовика.

РИА Новости

7. Chevrolet Niva

Одна из самых надежных российских машин — внедорожник Chevrolet Niva, который используется в том числе как полицейский автомобиль. Среди его преимуществ — высокие характеристики проходимости и долговечности ходовой части. Машина снабжена подушками безопасности, иммобилайзером, центральным замком и системой экстренного торможения.

РИА Новости

8. Lada 4X4 Urban

Другое надежное транспортное средство отечественного производства — Lada 4×4 Urban. Этот городской внедорожник сохранил такие характеристики Niva, как большой дорожный просвет и ряд других особенностей. Например, Lada 4×4 Urban оснащена съемным фаркопом. улучшенной трансмиссией гидроусилителем руля, антиблокировочной системой тормозов, креплением для автокресел.

major-lada.ru

9. Lada XRay Cross

Современный кроссовер Lada XRay Cross создавался с целью составить прямую конкуренцию западным автомобилям подобного класса. Одно из ключевых преимуществ этой модели — повышенный уровень безопасности, что обеспечивается благодаря 203-миллиметровому клиренсу, системе ABS, дисковым тормозам. Машина также оснащена подушками безопасности и системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Автомобиль устойчив на дороге из-за наличия в нем системы контроля ESC. Помимо этого среди плюсов XRay Cross — повышенная комфортность.