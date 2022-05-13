Составлен рейтинг самых надежных отечественных авто

Среди самых надежных автомобилей российского автопрома в первую очередь надо упомянуть Lada Granta. Эта модель теперь стала просторнее и гораздо комфортабельнее. Оснащенная не хуже иномарок для среднего класса, она получает все больше положительных отзывов от владельцев. Среди опций, которыми дополнена Granta в разных комплектациях:
Машина показывает хорошие характеристики управляемости при разной погоде, быстро реагируя на повороты руля. Мощность двигателя на 1,6 литра составляет 114 лошадиных сил. Седан с механической коробкой передач весьма экономичен. Расход топлива по трассе — 5,5 литра на 100 километров, по городе 8,8 литра на 100 километров, пишет «Помощник водителя».
Следующая модель в списке самых надежных российских машин — флагман «АвтоВАЗа» Lada Vesta. После рестайлинга это авто стало еще лучше, получив, помимо диодной оптики и современной мультимедийной системы, целый ряд других преимуществ, включая повышенный уровень безопасности водителей и пассажиров. Надежность Lada Vesta обеспечивается благодаря:
Vesta имеет передний привод. Мощность двигателя объемом 1,6 литра — 106 лошадиных сил. Расход топлива по трассе — 12 литров на 100 километров.
Классика отечественного автопрома в настоящее время уже не производится, но до сих пор популярна на вторичке. Старая добрая «Волга» снабжена бесшкорневой подвеской, современной коробкой переключения передач и стабилизаторами поперечной устойчивости. Это недорогое, но надежное транспортное средство, отличающееся вместительностью.
UAZ Hunter с системой полного привода – машина для российских дорог, которая широко используется армией и спецслужбами. Внутренний комфорт в таком автомобиле не играет большой роли, зато по надежности и проходимости этот внедорожник среди лучших. Модель 2020 года оснащена:
Мощность двигателя объемом 2,7 литра составляет 128 лошадиных сил. Расход топлива по трассе — 11,2 литра на 100 километров.
Еще одна модель в списке самых надежных автомобилей российского автопрома — Lada Largus. Она отлично подойдет для большой семьи, а также может использоваться для коммерческих целей. Largus называют машиной для трудоголиков из-за возможности принять на борт много грузов. Lada Largus оснащена:
Мощность двигателя объемом 1,6 литра составляет 106 лошадиных сил. Расход топлива по трассе — 6,7 литра на 100 километров.
Lada Priora — бюджетное авто с расходом топлива по трассе 5,5 литра на 100 километров и 6,4 литра на 100 километров по городу. Мощность двигателя объемом 1,6 литра — 106 лошадиных сил. Машина снабжена:
Машина имеет датчик дождя и света, климат-контроль, обогрев боковых зеркал и лобовика.
Одна из самых надежных российских машин — внедорожник Chevrolet Niva, который используется в том числе как полицейский автомобиль. Среди его преимуществ — высокие характеристики проходимости и долговечности ходовой части. Машина снабжена подушками безопасности, иммобилайзером, центральным замком и системой экстренного торможения.
Другое надежное транспортное средство отечественного производства — Lada 4×4 Urban. Этот городской внедорожник сохранил такие характеристики Niva, как большой дорожный просвет и ряд других особенностей. Например, Lada 4×4 Urban оснащена съемным фаркопом. улучшенной трансмиссией гидроусилителем руля, антиблокировочной системой тормозов, креплением для автокресел.
Современный кроссовер Lada XRay Cross создавался с целью составить прямую конкуренцию западным автомобилям подобного класса. Одно из ключевых преимуществ этой модели — повышенный уровень безопасности, что обеспечивается благодаря 203-миллиметровому клиренсу, системе ABS, дисковым тормозам. Машина также оснащена подушками безопасности и системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Автомобиль устойчив на дороге из-за наличия в нем системы контроля ESC. Помимо этого среди плюсов XRay Cross — повышенная комфортность.