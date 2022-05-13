Как продлить жизнь автомобильным шинам

Износ протектора покрышки подразумевает уменьшение его толщины. Имеют место дефекты также на внутренней части резины. В этом случае речь скорее идёт о производственном браке.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Владимир Смирнов / ТАСС

Для зимних, летних и всесезонных комплектов показатель допустимого износа протектора разный. Для продления срока эксплуатации следует придерживаться определённых правил.

Внешний износ автомобильного протектора больше чем наполовину связан со скоростным режимом. Чем быстрей едет автомобиль, тем большие деформации испытывают колёса. При этом возникает увеличение температуры резины и поверхностный слой покрышки быстрей истирается. Также наблюдается уменьшение физической прочности покрышек. Повышенная температура является главным врагом.

Ещё одним фактором, влияющим на ходимость шин, является качество самого дорожного покрытия. Частая езда по плохой автотрассе с выбоинами и ямами приводит к ускорению износа резины. Шины портятся также по причине частых спусков и подъёмов авто, в случае вынужденного интенсивного разгона либо торможения, приводящих к повышенным нагрузкам.

Пониженное давление в шинах приводит к износу краёв беговых дорожек колёс. Перекачивание покрышек способно провоцировать ускоренное истирание центральных частей дорожек протекторов.

Разбалансированность комплекта шин либо отдельной покрышки - это довольно распространённая проблема среди автомобилистов. Она приводит к повышенной вибрации и снижению комфорта езды.

Дисбаланс автомобильных колёс ведёт к «пятнистому» износу резины. Это связано с неравномерностью распределения масс в покрышках во время их эксплуатации. При этом имеют место производственные дефекты. В этом случае важно своевременно устранить проблему с балансировкой.