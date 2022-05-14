Бренд Lexus представил обновленный компактный кроссовер Lexus UX 2023 модельного года

Lexus UX вступает в модельный год 2023 года он получил гибридную трансмиссию, состоящую из 2,0-литрового рядного 4-цилиндрового двигателя на передней оси и электродвигателя на задней оси, образующих систему полного привода.

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Пиковая мощность в сумме составляет 181 л.с. Внутри UX 2023 года установлена новейшая версия информационно-развлекательной системы Lexus, включая стандартный 8-дюймовый экран или доступный 12,3-дюймовый экран.

Впервые выпущенный в 2019 году, UX был одной из последних моделей Lexus, в которой использовалась предыдущая информационно-развлекательная версия, которая требовала от пользователей использования сенсорной панели, расположенной между передними сиденьями, для перемещения курсора по экрану. Улучшения в системах безопасности также были сделаны благодаря модернизированным камерам и радарным системам.

Варианты F Sport теперь включают колеса в цвет кузова, алюминиевую отделку подставки для ног и распорку рулевого механизма в дополнение к электронной адаптивной подвеске (известной как Adaptive Variable Suspension на языке Lexus) и задним амортизаторам. Кроссовер UX 2023 поступит в продажу в конце лета. Информация о ценах будет объявлена ближе к выходу на рынок.