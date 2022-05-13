Audi A3 8V седан — стоит ли покупать

Audi A3 8V - привлекательный автомобиль, доступный для приобретения на вторичном рынке. В продаже представлено несколько исполнений, которые отличаются техническим оснащением. Стоит ли рассматривать такой вариант для покупки, и какие нюансы нужно учитывать?

Фото: EPA EPA

Владелец подержанного Audi A3 8V решил поделиться историей эксплуатации транспорта. Машина была приобретена в 2021 году с пробегом 73 000 км за 1 300 000 рублей. На данный момент цены на вторичном рынке остаются на прежнем уровне. Многие отмечают, что Audi A3 - не настоящий представитель марки. Дело в том, что все автомобили с А4 имеют продольное расположение двигателя, а в топовых версиях предлагаются с постоянным полным приводом. Модель A3 8V строится на переднеприводной платформе MQB. Силовой агрегат располагается в конструкции поперечно. Полный привод может быть реализован, но только с использованием муфты.

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Строится автомобиль на базе известного хэтчбека Golf 7 поколения. Колесная база составляет 263.7 см. В оснащении предусматривается мотор на 1.4 литра TFSI, мощностью 122 и 125 л.с. В паре работает роботизированная КПП с двойным сухим сцеплением. Так как база у моделей единая, некоторые запчасти с Golf подходят для A3. Но уникальными остаются кузовные панели, элементы салона, оптика и прочие детали.

Хорошее впечатление создает внешний вид этого автомобиля. В передней части можно увидеть светодиодные адаптивные фары. В базовых комплектациях предусматривались галогеновые фары. Заметим, что большая часть автомобилей данной модели в России предлагалась с настроенной подвеской - был увеличен клиренс.

Багажное отделение вмещает до 425 литров полезного объема. Под скрытым полом находится докатка. Что касается силовой части, автомобиль оборудован турбированным мотором, объемом 1.4 литра, производительность которого составляет 122 л.с., а крутящий момент - 200 Нм. Данный агрегат входит в серию EA211. В конструкции предусмотрен цепной привод. Самые первые моторы данной серии имели другой индекс - CMBA. Они имели некоторые проблемы, которые приходил ось исправлять - масложор и дефекты ГБЦ. После этого производитель выпустил обновленную версию мотора - CXSA. Но от масложора избавиться не удалось.

Ресурс мотора зависит и от условий эксплуатации. Если владелец меняет масло каждые 8 000 км, агрегат прослужит долго. Динамики такого двигателя в городе и на трассе хватает. Если есть возможность, можно рассматривать рестайлинговые версии с более мощными силовыми агрегатами.