Как меньше заплатить за ОСАГО

Страховой полис ОСАГО - один из самых важных документов, который оформляется для эксплуатации транспортного средства. Его итоговая стоимость зависит от ряда параметров - технические особенности транспортного средства, стаж и возраст автомобилиста. Рассмотрим, как можно сэкономить на оформлении такого документа.

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Так как на рынке автострахования представлено большое количество компаний, стоимость оформления полиса ОСАГО будет отличаться в каждом случае. Этот момент стоит учитывать, так как он позволяет сэкономить на сделке. Напомним, оформлять страховку нужно ежегодно. В противном случае придется платить довольно высокие штрафные санкции при встрече с инспектором ГИБДД.

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Перед тем, как выбрать определенную страховую компанию, нужно изучить основные параметры - тарифы, специальные условия. Некоторые даже предоставляют новым или постоянным клиентам скидки на услуги.

Стоимость ОСАГО складывается из нескольких факторов, которые важно учитывать перед оформлением. К ним можно отнести страховой стаж водителя, год выпуска и модель транспортного средства, а также его технические параметры. В среднем, ценник на сегодняшний день составляет от 3500 рублей для легковых автомобилей. Для премиальных стоимость полиса более высокая, а вот для бюджетных моделей эта сумма может оказаться ниже.

Также есть особенности, которые страховщики принимают во внимание во время оформления страховых полисов. Один из самых важных критериев, который оказывает влияние на коэффициент, безаварийная езда. Еще одним нюансом становятся параметры транспортных средств, которые учитываются еще в момент покупки автомобилей - мощность мотора, год выпуска. Стаж и возраст водителя - одни из самых важных критериев. Так, для новичков стоимость страхового полиса, как правило, гораздо выше, так как для них берется в расчет базовый коэффициент.

Перед оформлением страхового полиса нужно, прежде всего, проконсультироваться с сотрудниками страховых компаний. Есть системы для предварительного расчета, в которых учитываются все технические параметры автомобилей, а также данные водителя. Проще всего использовать онлайн-ресурсы, которые собирают данные о машине и автомобилисте, а затем показывают, какая страховая компания предлагает более выгодные условия оформления полиса.