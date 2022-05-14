В продажу поступил полноприводный кроссовер Chery

В начале года новость о дополнительной модификации одной китайской модели прошла бы не в фокусе внимания огромного автомобильного бизнеса страны. Однако сейчас, когда рынок скукожился в пять раз (за минувший месяц продано 32 тыс. шт. против 152 тыс. в апреле прошлого года), такое известие, прежде всего, подает надежду автомобильным дилерам, обескровленным дефицитом товарных поставок.

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Если раньше автосалоны, особенно крупные, как бы стеснялись торговать китайскими автомобилями, то сейчас ситуация ровно противоположная. По словам директора по маркетингу "Чери Автомобили Рус" Антона Ганжи, открывая центры в новых для себя городах, компания может позволить себе только одного официала, а число претендентов на это место при этом доходит до дюжины. Дорого. Причем цена у китайских машин теперь небывалая, а сейчас это наиболее важный вопрос при покупке автомобиля любого сегмента.

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За Tiggo 8 Pro Max китайцы просят 3,9 млн рублей в комплектации Dreamline, серия Ultimate обойдется в 4,2 млн рублей без учета скидок. И это самый дорогой автомобиль Chery в России, не считая моделей родственного суббренда Exeed.

Можно, конечно, сколько угодно рассуждать на тему, что за эти деньги проще купить подержанный Kia Sorento, Porsche Cayenne или квартиру, но эти машины под заказ клиента практически слету скупают дилеры.

Внешне "максимальный" Tiggo практически один в один, как моноприводная модификация, поступившая в продажу в прошлом году. Отличия в деталях: к примеру, у мощной версии два сдвоенных патрубка выхлопной системы, причем все четыре отверстия функциональные. Сделаны они скорее из маркетинговых соображений, чем ради существенной прибавки мощности за счет "распрямления" оттока газов. Задние фонари отличаются лишь рисунком, а вот передние светодиодные фары, хоть и сохранили прежний дизайн, в их секции теперь есть линзы для подсветки поворотов. Фальш-решетка радиатора с "алмазами" а-ля Mercedes-Benz выражена акцентированной окантовкой под хром.

В сумме получился этакий легкий внешний тюнинг, но подкрепленный весомым аргументом в виде 197-сильного двухлитрового тубомотора Acteco, который китайцы разрешают заправлять бензином "АИ-92".

Интересный момент в том, что Acteco – мотор третьего поколения и в Китае он уже идет в 254-сильной спецификации с 400 "ньютонами" крутящего момента. Логично, что первый же вопрос был – "можно ли расчиповать его у нас до этой мощности"? В ответ на него представители Chery деликатно молчат, но, очевидно, что дилеры такую услугу предложат. А это означает, что у самого "спортивного" китайского кроссовера в РФ – 238-сильного Geely Tugella – появился полновесный конкурент.

Полноприводная трансмиссия реализована здесь за счет американской муфты Borg Warner в приводе задних колес, на которую тягу передает семиступенчатый преселективный "робот" Getrag. Богато Не меньше обновлений и в салоне. Мультимедийная система в новой машине объединена с приборной панелью в этакий моноэкран.

Не сказать, что прежнее решение было морально устаревшим, но раз такие панели сплошь предлагают покупателям Mercedes-Benz, BMW и даже Kia, то и владельцу Chery будет чем похвалиться.

Сами 12-дюймовые экраны, к слову, не бликуют на солнце, но активно притягивают пыль из-за статического электричества. Работа софта в мультимедиа Tiggo 8 Pro, который "Газета.Ru" тестировала в начале года, вызывала вопросы, но сейчас небо и земля – в модификации Max новая прошивка отлично согласована, не впадает в ступор и выдает ровно то, что ты от нее ждешь.

Соединение смартфона через Apple Car Play помогало в комфортном режиме пользоваться через штатные экраны навигацией "Яндекса" даже на степных дорогах Астраханской области.

Правда, система голосового управления пока вызывает только улыбку, виртуальный помощник на просьбу понизить температуру может запросто открыть все окна. Впрочем, эта опция пока что выглядит бесполезной во всем автопроме.

К примеру, у ряда немецких брендов своей "тугоухостью" она и вовсе способна вывести человека из душевного равновесия. В салоне в целом стало комфортнее: кресла шире, и теперь они отформованы не под среднестатистического жителя КНР, а, скажем так, под европейца. Подушка сиденья увеличилась, что существенно снизило статичную нагрузку на ноги.

Сам салон немного переработан в деталях, появились новые расцветки экокожи. Быстро В плане управляемости и плавности хода полноприводная версия Max сюрпризов не преподносит. Это своего рода среднестатистический китайский ординар: обладатель немецкого автомобиля здесь посетует на недостаток четкости руля в пресловутой околонулевой зоне, а хозяин немолодого корейского кроссовера скажет:

"Вот же китайцы автомобили делать научились". В целом кроссовер рулится понятно и предсказуемо. Тормоза достаточно четкие, без непредсказуемых эффектов замедления. Хотя от подвески хотелось бы чуть больше собранности, жесткости, она очевидно заточена под паркетные режимы больших городов, но на плохом асфальте астраханских дорог амортизаторы ловили пробой, порой, в неочевидных ямах. И, да, с новым мотором кроссовер стал резвым, показывая при этом приемлемый для своего двухтонного веса расход (около 10-11 литров) бензина.

На песчаном грунте система полного привода, вооружившись ESP, пытается подтормаживать буксующие колеса. Видится, что и умеренная слякоть средней полосы не будет этой машине помехой. Впрочем, очевидно, что съезжать на паркетнике далеко с твердой грунтовки не стоит. Довольно серьезный уровень оснащения выводит эту машину в альтернативу корейским кроссоверам. Да, те визуально покрепче будут, но и китайцы уже не проигрывают по качеству сборки и щедрости комплектаций.