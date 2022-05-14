Harley-Davidson представили бюджетный электрический мотоцикл Del Mar

Бренд электробайков Harley-Davidson LiveWire представил свою вторую, более доступную модель Del Mar – электромотоцикл среднего класса, ориентированный на молодежную аудиторию.

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Подробнее: В основе байка лежит запатентованная модульная платформа LiveWire ARROW, которая станет базой для нескольких новых электрических мотоциклов.

Del Mar оснащен аккумуляторным блоком формата 21700, который, по сути, является рамой мотоцикла. Инвертор, аппаратное обеспечение контроллера и встроенное зарядное устройство объединены в один блок. Это позволило создать конструкцию электробайка на 25% легче, чем у первой модели бренда LiveWire One: он весит всего 190 кг.

Электромотор: Новый байк укомплектован электродвигателем с прямым приводом, тогда как для LiveWire One был разработан сложный двигатель Revelation. Отдача агрегата составляет 80 л.с. (60 кВт), что примерно на 20% меньше чем у «первенца». Время ускорения от 0 до 96 км/ч – 3,5 секунды.

По словам разработчиков, в городских условиях Del Mar будет проезжать 160 км без подзарядки. Какой емкости батарея обеспечивает такой пробег, не уточняется.

Зарядное устройство не поддерживает быструю зарядку постоянным током. Также байк оснащен встроенной GPS и сотовой связью, что позволит обновлять ПО «по воздуху».

Цены: Серийная версия электробайка Del Mar ожидается во втором квартале 2023 года. Ориентировочная стоимость модели – 15 000 долларов (~980 тысяч рублей).

Стартовую версию Del Mar Launch Edition оценили в 17699 долларов (~1,2 млн рублей). Всего выпустят 100 таких байков в цвете Jasper Grey или Comet Indigo. У каждого из них уже есть владелец.