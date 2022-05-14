Отзывы владельцев о Лада Калина 2 поколения

Lada Kalina появилась на рынке России в 2004 году, а покинула его в 2018. За это время производитель сменил только одно поколение модели. Этот автомобиль мог стать бестселлером, но на его место пришла Lada Granta. Несмотря на то, что последняя выглядела хуже, она пользовалась большим спросом из-за низкой стоимости. Но Kalina сумела найти свою аудиторию на рынке. На вторичке продается много вариантов с оптимальным ценником.

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Владельцы Lada Kalina периодически делятся в Сети мнением о данном автомобиле. Они оценивают сложность эксплуатации и обращают внимание на частые и серьезные поломки. Так, один из пользователей в 2013 году приобрел Lada Kalina II в автосалоне. Среди преимуществ на тот момент отмечалась внешность и улучшенный двигатель на 106 л.с. Салон оказался комфортным.

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Все штатное оборудование работает исправно - электрорегулировки, печка, оптика. Первая проблема застала на пробеге 5000 км - в салоне появились скрипы пластика. После этого о себе дали знать тормоза и мультимедиа. К очевидным минусам пользователь относит шумоизоляцию дверей и низкое качество материалов, которые применяются в отделке салона.

Другой владелец Lada Kalina приобрел транспорт уже с пробегом у первого хозяина. Стоимость сделки составила 303 000 рублей. Во время эксплуатации была выявлена распространенная проблема - поломка термостата. Замена оказалась бесплатной во время планового ТО. Пока автомобиль свежий, его оценивают положительно.

Автомобилисты, которым приходилось на постоянной основе эксплуатировать Lada Kalina, обращают внимание на низкую стоимость. Найти что-то лучшее в таком сегменте просто не получится. Да, у автомобиля есть проблемы с шумоизоляцией. В движении неприятные звуки могут исходить от коробки передач. Не самого лучшего качества используются материалы в отделке салона. Но плюсов у машины намного больше - не требует значительных вложений. Все, что ей нужно - масло, топливо и омывайка.