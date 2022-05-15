Как продать машину с поврежденным VIN-номером

VIN-номер - один из самых важных показателей при перепродаже транспортного средства. Что делать, если место, где он выбит, повреждено? Получится ли реализовать автомобиль?

Фото: Car.ru Car.ru

VIN-номер - идентификационный номер транспортного средства, который несет в себе самую важную информацию о технике. В нее входит дата и место производства, технические параметры транспортного средства. Кроме того, по этому коду можно пробить историю эксплуатации автомобиля. Так покупатель может решить, рассматривать определенный вариант для приобретения или нет.

Видео дня

Есть определенные риски, если залоговый автомобиль, который побывал в аварии, продается на вторичном рынке с поврежденным VIN. В таком случае машине потребуется длительное время ждать своего покупателя. Поврежденный идентификатор имеет и другие неприятные последствия. Если сотрудник ГИБДД в ходе досмотра на дороге посмотрит под капот и заметит, что VIN-код поврежден, он имеет право отстранить водителя от управления транспортным средством. Сам автомобиль будет отправлен на экспертизу. Процедуру могут выполнять только уполномоченные организации с использованием автоматизированного оборудования. Процедура не из дешевых - оценивается до 20 000 рублей.

Чтобы заказать дополнительную маркировку, нужно написать соответствующее заявление в ГИБДД. Если в ходе экспертизы будет доказано, что транспорт не угоняли и номер не перебивали, на несъемные части нанесут специальные пломбы. Только после этого можно обращаться в профильную организацию для получения услуги.

Если на VIN-номере образовалась коррозия, будет оформлен протокол и штраф в размере 500-800 рублей. Кроме того, владелец транспорта не сможет пройти ТО, пока неисправность не будет устранена. Продать автомобиль с поврежденным VIN можно, но поставить на учет - нет.

Главный вопрос - как продать машину с таким дефектом? В 2020 году вышло Постановление Правительства, которое установило - законно реализовать авто с поврежденным VIN можно, но только после нанесения дополнительной маркировки. Специалисты проставят маркировку и выдадут соответствующее заявление. С ним нужно обратиться в ГИБДД, чтобы в ПТС внесли изменения и выдали новое СТС.