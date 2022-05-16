Что выбрать: электромобиль или подзаряжаемый гибрид

Мы хоть и не Европа с Калифорнией, но автомобили на электричестве все плотнее входят в нашу жизнь. Давайте разбираться, какие они вообще бывают и что предпочесть в паре электромобиль / гибрид.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Гибриды

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Гибриды – переходная ступенька эволюции от машин с ДВС к машинам на батарейках, к тому же хорошо знакомая российскому потребителю. «Приусы» всех поколений и мастей еще в «нулевых» прописались на улицах наших городов, в том числе уральско-сибирских с их суровыми зимами.

Те гибриды были проще: батарейка подпитывалась только с оказией – например, энергией торможения. Запас хода на чистом электричестве был вообще смешной – считанные километры, зато в течение этих километров в атмосферу не выбрасывался СО2.

Еще батарея с электромотором брали на себя самую нагруженную часть движения – разгон с места, за счет чего достигалась экономия горючего. Тот же Prius в условиях городского цикла со стартами-стопами в пробках потреблял смешные 5 л / 100 км.

С тех пор наука и техника шагнули чуть дальше, в гибридах прописались батарейки большей емкости, и появилась возможность заряжать их от стационарной розетки. Удобно, но дальность хода при этом выросла незначительно. Скажем, большая и недешевая Porsche Panamera e-Hybrid в режиме чистого электромобиля способна протянуть километров 25 при заявленных 50. Бюджетные машины и того меньше.

С другой стороны, прелести гибридов остались при них. На том же энергозатратном разгоне с места электромотор сильно помогает, топлива сжигается меньше – экономия есть. Да и 25 км без бензина вообще – тоже подмога семейному бюджету. Если совсем повезет, этого хватит доехать до офиса и вернуться обратно, не сжигая «золотой» нынче бензин, а только электричество, заправленное по копеечному ночному тарифу.

Достоинства гибридов: большой суммарный запас хода при низком городском расходе топлива;

отсутствие привязки к розетке и зарядному устройству.

Недостаток – малая автономность на чистом электричестве.

Чистые электромобили

Электромобили вообще лишены двигателя внутреннего сгорания со всеми присущими неудобствами – заменой масла, свечей, турбины, цепи ГРМ… У электромобилей только масло в редукторе меняй раз в несколько лет да колодки тормозные по мере износа – все.

Но есть и проблемы. Даже самые топовые и совершенные EV-мобили по-прежнему не могут проехать больше 500 км на одной зарядке, а восполнять батарею придется от часа (на станции «быстрой» зарядки) до 48 часов (от обычной розетки 220).

То есть дальние путешествия да и просто поездки к бабушке в деревню на уикенд отпадают сразу. Подзаряжаемый гибрид универсальнее: кончилась батарейка – долил бензина. С ним и свободы больше.

Зато если дальние поездки не предполагаются, а ареал вашего обитания – чисто город с его трафиком, то электромобиль становится едва ли не халявой. Полная зарядка от бытовой сети популярного «Лифа» — это где-то 50 рублей в среднем по стране. То есть стоимость литра АИ-95, но этой зарядки хватит на 150-200 км пути.

Достоинства электромобилей: нулевые выбросы, дешевая «домашняя» зарядка;

дешевизна эксплуатации.

Недостатки – запас хода и неразвитая инфраструктура.

Что выбрать: гибрид или электромобиль

Исходить надо из дальности поездок.

Если из города выезжать не собираетесь вообще, а городские пробеги равняются сотне с небольшим километров, то, конечно, ваш выбор – чистый электромобиль. Особенно удобен он будет в том случае, если есть свой дом и нет проблемы вывести розетку. Или в том случае, если в вашем офиснике (или соседнем ТРЦ) есть быстрая зарядная станция. Запитки раз в неделю хватит на обычные будние нужды.

Если же выезды за город планируются (хотя бы на уровне в пятницу на дачу), то запаса хода «электрички» может не хватить (точно не будет хватать). Тут логичнее взять подзаряжаемый гибрид, который в городской толчее будет экономить вам горючее за счет батареи и электромотора, но при этом будет гораздо автономнее за счет наличия старого-доброго ДВС. Суммарный запас хода – главное, чем отличается гибрид от электромобиля.

Правда, «старый-добрый ДВС» при этом придется обслуживать: все тот же ГРМ, масло, свечи, антифриз и так далее. Но это необходимая плата за дальнобойность.

К каким автомобилям можно присмотреться

Не хочется повторяться про сверхпопулярный Nissan Leaf или Toyota Prius, это слишком очевидный выбор. Но от них никуда не деться, по соотношению цены / возможностей / качества они действительно вне конкуренции. Если же поискать конкурентов, тогда в России можно посмотреть эти варианты электромобилей и гибридов.

Электромобиль FIAT 500e Силовая установка: электромотор 113 л. с.

Запас хода: 100 – 200 км

Полный заряд от сети 220V: более 8 часов

Цена: 980 тыс. – 1,5 млн рублей

Гость из солнечных Мексики и Калифорнии, шустрый городской компакт с достойной автономностью и дизайном вне времени. Плюсуем сюда еще и его маневренность в сочетании с электромобильной пушечной динамикой и получаем просто подарок за свои условные 980 тысяч на вторичном рынке.

Подзаряжаемый гибрид Hyundai IONIQ Plug-in Силовая установка: ДВС 1,6 л (141 л. с.) + электромотор 61 л. с.

Запас хода на электричестве: 50 – 60 км

Запас хода суммарный: 1 100 км

Полный заряд от сети 220V: 2 часа 15 минут

Цена: ~ 1,5 млн рублей

Интересный вариант с высокой дальнобойностью: в городском цикле на одной батарейке может протянуть до 60 км, а суммарно с ДВС и бензобаком может увезти на добрую тысячу километров. Это где-то на порядок дальше, чем чисто электрическая версия IONIQ.

В остальном – это всем хорошо знакомый Hyundai второй половины «десятых»: современно оснащенный, просторный, надежный. Если видели «Элантру» или даже «Солярис», внутри не придется долго обживаться.

Электромобиль Volkswagen e-Golf

Силовая установка: электромотор 115 – 136 л. с.Запас хода: 100 – 150 кмПолный заряд от сети 220V: ~ 8 часовЦена: 1,5 – 2,5 млн рублей

Широко известный седьмой «Гольф», только с батареей на 24-35,8 кВт*ч и электромотором. Эталон класса, который его именем и назван: эргономичный, практичный, удобный в повседневности – сын маминой подруги. Только теперь еще и с низким центром тяжести (от аккума) и еще более классной управляемостью.

Подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV Силовая установка: ДВС 2,0 л (121 л. с.) + 2 электромотора по 60 кВт каждый

Запас хода на электричестве: 52 км

Запас хода суммарный: 842 км

Полный заряд от сети 220V: 5 часов

Цена: ~ 1,6 млн рублей

Тоже хороший знакомый, только не такой прожорливый, как его чисто бензиновые братья. Outlander PHEV, может, не такой дальнобойный, как IONIQ, зато его фирменная «полноприводность» при нем, и свои обещанные 842 км суммарного запаса хода он способен преодолеть не только по сухому асфальту, но и по буеракам.

Там же (за городом) будет нелишним его глубокий и широкий багажник и гостеприимный к пяти пассажирам салон.

Электромобиль Chevrolet Bolt Силовая установка: электромотор 200 л. с.

Запас хода: 300 – 400 км

Полный заряд от сети 220V: больше 8 часов

Цена: 1,7-2,8 млн рублей

Один из самых современных электромобилей на рынке с реальной автономностью в несколько сотен километров, впечатляющей динамикой (7 сек. до первой сотни!) и отличным салоном.

Плюс багажник, плюс высокая крыша, и вот перед нами уже не просто очередная «электричка», а универсальный вариант, подходящий даже для недалеких загородных вылазок.

Подзаряжаемый гибрид KIA Niro I Силовая установка: ДВС 1,6 л (105 л. с.) + электромотор 61 л. с.

Запас хода на электричестве: 42 км

Запас хода суммарный: 842 км

Полный заряд от сети 220V: ~ 3 часа

Цена: ~ 1,5 млн рублей

Городской кроссовер с неплохой автономностью на одной зарядке: должно хватить до офиса и обратно, чтобы вечером подзарядиться и снова ехать. По ночному тарифу зарядка выйдет натурально дармовой, а на случай каких-то выездов к бабушке в деревню есть ДВС и суммарная автономность в 800+ км.