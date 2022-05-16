Что выбрать: электромобиль или подзаряжаемый гибрид

Мы хоть и не Европа с Калифорнией, но автомобили на электричестве все плотнее входят в нашу жизнь. Давайте разбираться, какие они вообще бывают и что предпочесть в паре электромобиль / гибрид.
Гибриды – переходная ступенька эволюции от машин с ДВС к машинам на батарейках, к тому же хорошо знакомая российскому потребителю. «Приусы» всех поколений и мастей еще в «нулевых» прописались на улицах наших городов, в том числе уральско-сибирских с их суровыми зимами.
Те гибриды были проще: батарейка подпитывалась только с оказией – например, энергией торможения. Запас хода на чистом электричестве был вообще смешной – считанные километры, зато в течение этих километров в атмосферу не выбрасывался СО2.
Еще батарея с электромотором брали на себя самую нагруженную часть движения – разгон с места, за счет чего достигалась экономия горючего. Тот же Prius в условиях городского цикла со стартами-стопами в пробках потреблял смешные 5 л / 100 км.
С тех пор наука и техника шагнули чуть дальше, в гибридах прописались батарейки большей емкости, и появилась возможность заряжать их от стационарной розетки. Удобно, но дальность хода при этом выросла незначительно. Скажем, большая и недешевая Porsche Panamera e-Hybrid в режиме чистого электромобиля способна протянуть километров 25 при заявленных 50. Бюджетные машины и того меньше.
С другой стороны, прелести гибридов остались при них. На том же энергозатратном разгоне с места электромотор сильно помогает, топлива сжигается меньше – экономия есть. Да и 25 км без бензина вообще – тоже подмога семейному бюджету. Если совсем повезет, этого хватит доехать до офиса и вернуться обратно, не сжигая «золотой» нынче бензин, а только электричество, заправленное по копеечному ночному тарифу.
Недостаток – малая автономность на чистом электричестве.
Электромобили вообще лишены двигателя внутреннего сгорания со всеми присущими неудобствами – заменой масла, свечей, турбины, цепи ГРМ… У электромобилей только масло в редукторе меняй раз в несколько лет да колодки тормозные по мере износа – все.
Но есть и проблемы. Даже самые топовые и совершенные EV-мобили по-прежнему не могут проехать больше 500 км на одной зарядке, а восполнять батарею придется от часа (на станции «быстрой» зарядки) до 48 часов (от обычной розетки 220).
То есть дальние путешествия да и просто поездки к бабушке в деревню на уикенд отпадают сразу. Подзаряжаемый гибрид универсальнее: кончилась батарейка – долил бензина. С ним и свободы больше.
Зато если дальние поездки не предполагаются, а ареал вашего обитания – чисто город с его трафиком, то электромобиль становится едва ли не халявой. Полная зарядка от бытовой сети популярного «Лифа» — это где-то 50 рублей в среднем по стране. То есть стоимость литра АИ-95, но этой зарядки хватит на 150-200 км пути.
Недостатки – запас хода и неразвитая инфраструктура.
Исходить надо из дальности поездок.
Если из города выезжать не собираетесь вообще, а городские пробеги равняются сотне с небольшим километров, то, конечно, ваш выбор – чистый электромобиль. Особенно удобен он будет в том случае, если есть свой дом и нет проблемы вывести розетку. Или в том случае, если в вашем офиснике (или соседнем ТРЦ) есть быстрая зарядная станция. Запитки раз в неделю хватит на обычные будние нужды.
Если же выезды за город планируются (хотя бы на уровне в пятницу на дачу), то запаса хода «электрички» может не хватить (точно не будет хватать). Тут логичнее взять подзаряжаемый гибрид, который в городской толчее будет экономить вам горючее за счет батареи и электромотора, но при этом будет гораздо автономнее за счет наличия старого-доброго ДВС. Суммарный запас хода – главное, чем отличается гибрид от электромобиля.
Правда, «старый-добрый ДВС» при этом придется обслуживать: все тот же ГРМ, масло, свечи, антифриз и так далее. Но это необходимая плата за дальнобойность.
Не хочется повторяться про сверхпопулярный Nissan Leaf или Toyota Prius, это слишком очевидный выбор. Но от них никуда не деться, по соотношению цены / возможностей / качества они действительно вне конкуренции. Если же поискать конкурентов, тогда в России можно посмотреть эти варианты электромобилей и гибридов.
Гость из солнечных Мексики и Калифорнии, шустрый городской компакт с достойной автономностью и дизайном вне времени. Плюсуем сюда еще и его маневренность в сочетании с электромобильной пушечной динамикой и получаем просто подарок за свои условные 980 тысяч на вторичном рынке.
Интересный вариант с высокой дальнобойностью: в городском цикле на одной батарейке может протянуть до 60 км, а суммарно с ДВС и бензобаком может увезти на добрую тысячу километров. Это где-то на порядок дальше, чем чисто электрическая версия IONIQ.
В остальном – это всем хорошо знакомый Hyundai второй половины «десятых»: современно оснащенный, просторный, надежный. Если видели «Элантру» или даже «Солярис», внутри не придется долго обживаться.
Электромобиль Volkswagen e-Golf
Силовая установка: электромотор 115 – 136 л. с.Запас хода: 100 – 150 кмПолный заряд от сети 220V: ~ 8 часовЦена: 1,5 – 2,5 млн рублей
Широко известный седьмой «Гольф», только с батареей на 24-35,8 кВт*ч и электромотором. Эталон класса, который его именем и назван: эргономичный, практичный, удобный в повседневности – сын маминой подруги. Только теперь еще и с низким центром тяжести (от аккума) и еще более классной управляемостью.
Тоже хороший знакомый, только не такой прожорливый, как его чисто бензиновые братья. Outlander PHEV, может, не такой дальнобойный, как IONIQ, зато его фирменная «полноприводность» при нем, и свои обещанные 842 км суммарного запаса хода он способен преодолеть не только по сухому асфальту, но и по буеракам.
Там же (за городом) будет нелишним его глубокий и широкий багажник и гостеприимный к пяти пассажирам салон.
Один из самых современных электромобилей на рынке с реальной автономностью в несколько сотен километров, впечатляющей динамикой (7 сек. до первой сотни!) и отличным салоном.
Плюс багажник, плюс высокая крыша, и вот перед нами уже не просто очередная «электричка», а универсальный вариант, подходящий даже для недалеких загородных вылазок.
Городской кроссовер с неплохой автономностью на одной зарядке: должно хватить до офиса и обратно, чтобы вечером подзарядиться и снова ехать. По ночному тарифу зарядка выйдет натурально дармовой, а на случай каких-то выездов к бабушке в деревню есть ДВС и суммарная автономность в 800+ км.
Интересный вариант как альтернатива обычным и таким скучным бензиновым «Кретам» и «Каптюрам».