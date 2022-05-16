Как сделать тонировку, чтобы не оштрафовали

Многие автомобилисты хотят сделать тонировку стекол, чтобы защититься от яркого солнца и любопытных взглядов. Однако не стоит забывать, что за незаконную тонировку можно получить не только штраф, но и административный арест сроком до 15 суток.

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Какая тонировка разрешается

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Тонировка стекол в России регулируются регламентом Таможенного союза. Согласно этому документу, лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. Для автомобилей с бронированными стеклами установлена планка в 60%.

На заднюю полусферу все эти ограничения не распространяются. Если у вас есть наружные зеркала заднего вида, всю вторую часть авто можно заклеивать темной пленкой, пишет журнал Auto.ru.

Помимо тонировки задней полусферы, водителям разрешается наклеивать на верхнюю часть лобового стекла светозащитную полосу. Ее прозрачность не измеряется — автомобилисты могут использовать любую темную пленку.

Зеркальная тонировка полностью запрещена, для любых стекол. Не допускается также наклеивать на лобовик пленку, которая искажает восприятие красного, желтого, белого, голубого и зеленого цветов.

Что касается передней полусферы, степень ее светопропускаемости проверяется специальными приборами — тауметрами. Замеры уполномочены делать сотрудники ГИБДД или технической инспекции.

Как наказывают за незаконную тонировку

Если стекла передней полусферы вашего автомобиля не пропускают 70% света, вам могут выписать штраф в размере 500 рублей с требованием устранить нарушения. За повторное несоблюдение правила с водителя могут взыскать уже до 1000 рублей либо посадить его под арест сроком до 15 суток в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Власти могут вынести решение и о дополнительном наказании — прекратить регистрацию автомобиля, пишет "АвтоТонкости".

Как сделать легальную тонировку

Чтобы стекла с наклеенной на них пленкой пропускали не менее 70% света, для начала поинтересуйтесь, нет ли у них заводской тонировки. Часто тонировку от производителя уже имеют лобовые стекла. Если светопропускаемость в этом случае составляет 80%, использовать дополнительную пленку не имеет смысла: оставшиеся 10% ничего принципиально не изменят, а если затемнение будет больше дозволенного, вы можете быть наказаны.

Боковые передние стекла также могут быть затемнены еще с завода. Их светопропускание тоже может быть близким к нижней планке.